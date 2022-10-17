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Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии

Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии

Миссия Международного Комитета Красного Креста работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии на культурно-деловой площадке "Гума" в понедельник, 17 октября.Натан Рейес, который до недавнего времени работал главой миссии МККК, поблагодарил своих коллег и республику в целом за плодотворную работу.Затем он представил нового руководителя миссии Родриго де Резенде, который рассказал, что в республике он находится всего неделю, но за этот короткий промежуток времени сумел оценить сплоченность команды и уважительное отношение к ней в Абхазии."Я очень рад быть с вами в этот праздничный день, и я надеюсь, что нам будет что праздновать, продолжая выполнять свои гуманитарные задачи", – отметил он.Сотрудница Международного Комитета Красного Креста Лиана Авидзба рассказала, что организация работает в Абхазии с 1992 года, когда гуманитарную помощь оказывали жителям республики."Число получивших помощь достигало 50 тысяч человек. Для более уязвимого населения МККК организовал программу бесплатных столовых, где 10 тысяч человек ежедневно получали горячую пищу. После 90-х годов экономическая ситуация в Абхазии стала улучшаться, местные власти взяли на себя эту обязанность и по сей день выполняют эту миссию. После конфликта 2008 года в Кодорском ущелье МККК начал оказывать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения, больным и одиноким людям, эта программа продолжается по сей день", – подчеркнула Авидзба.Ассистент главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба отметил, что в 1994 году организация инициировала создание ортопедического центра в Гагре, и уже в 1995 году он начал функционировать.Кроме того, МККК выполняет миссию в местах заключения под стражу, где до 2015 года оказывалась посильная помощь как заключенным, так и ИВС в районах республики, где проводились ремонтные работы. Также с марта 2020 года, в начале пандемии COVID-19, МККК начал оказывать содействие медицинским структурам в поставке средств персональной защиты и гигиены. Особое внимание было уделено медицинско-санитарной службе при МВД, так как опасность распространения вируса в местах лишения свободы велика, добавил Казанба.В период пандемии МККК при сотрудничестве с властями и местными неправительственными организациями четыре раза оказывал помощь продуктами питания и средствами гигиены более чем пятистам человек преклонного возраста, отметил Казанба.

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