Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/mezhdunarodnyy-komitet-krasnogo-kresta-otmetil-30-letie-raboty-v-abkhazii-1042092466.html
Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии
Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии
Миссия Международного Комитета Красного Креста работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T13:35+0300
2022-10-17T14:01+0300
в абхазии
красный крест
абхазия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042087534_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7c158c8bf3cc6dbe349af380e0c9dea3.jpg
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии на культурно-деловой площадке "Гума" в понедельник, 17 октября.Натан Рейес, который до недавнего времени работал главой миссии МККК, поблагодарил своих коллег и республику в целом за плодотворную работу.Затем он представил нового руководителя миссии Родриго де Резенде, который рассказал, что в республике он находится всего неделю, но за этот короткий промежуток времени сумел оценить сплоченность команды и уважительное отношение к ней в Абхазии."Я очень рад быть с вами в этот праздничный день, и я надеюсь, что нам будет что праздновать, продолжая выполнять свои гуманитарные задачи", – отметил он.Сотрудница Международного Комитета Красного Креста Лиана Авидзба рассказала, что организация работает в Абхазии с 1992 года, когда гуманитарную помощь оказывали жителям республики."Число получивших помощь достигало 50 тысяч человек. Для более уязвимого населения МККК организовал программу бесплатных столовых, где 10 тысяч человек ежедневно получали горячую пищу. После 90-х годов экономическая ситуация в Абхазии стала улучшаться, местные власти взяли на себя эту обязанность и по сей день выполняют эту миссию. После конфликта 2008 года в Кодорском ущелье МККК начал оказывать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения, больным и одиноким людям, эта программа продолжается по сей день", – подчеркнула Авидзба.Ассистент главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба отметил, что в 1994 году организация инициировала создание ортопедического центра в Гагре, и уже в 1995 году он начал функционировать.Кроме того, МККК выполняет миссию в местах заключения под стражу, где до 2015 года оказывалась посильная помощь как заключенным, так и ИВС в районах республики, где проводились ремонтные работы. Также с марта 2020 года, в начале пандемии COVID-19, МККК начал оказывать содействие медицинским структурам в поставке средств персональной защиты и гигиены. Особое внимание было уделено медицинско-санитарной службе при МВД, так как опасность распространения вируса в местах лишения свободы велика, добавил Казанба.В период пандемии МККК при сотрудничестве с властями и местными неправительственными организациями четыре раза оказывал помощь продуктами питания и средствами гигиены более чем пятистам человек преклонного возраста, отметил Казанба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/glava-minzdrava-abkhazii-vstretilsya-s-rukovoditelem-krasnogo-kresta-v-respublike-1042046665.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/usloviya-soderzhaniya-zaklyuchennykh-v-abkhazii-obsudil-glava-mvd-s-predstavitelyami-mkkk-1042070903.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/11/1042087534_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1acd44b5ddcd510c3eff81d2bf1d0835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
красный крест, абхазия, общество
красный крест, абхазия, общество

Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии

13:35 17.10.2022 (обновлено: 14:01 17.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Миссия Международного Комитета Красного Креста работает в Абхазии с 1992 года и проводит комплекс гуманитарных программ.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный Комитет Красного Креста отметил 30-летие работы в Абхазии на культурно-деловой площадке "Гума" в понедельник, 17 октября.
Натан Рейес, который до недавнего времени работал главой миссии МККК, поблагодарил своих коллег и республику в целом за плодотворную работу.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с новым главой миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Абхазия Родриго де Резенде. - Sputnik Абхазия, 1920, 13.10.2022
В Абхазии
Глава Минздрава Абхазии встретился с руководителем Красного креста в республике
13 октября, 20:25
Затем он представил нового руководителя миссии Родриго де Резенде, который рассказал, что в республике он находится всего неделю, но за этот короткий промежуток времени сумел оценить сплоченность команды и уважительное отношение к ней в Абхазии.
"Я очень рад быть с вами в этот праздничный день, и я надеюсь, что нам будет что праздновать, продолжая выполнять свои гуманитарные задачи", – отметил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Праздничное мероприятие МККК на Гуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничное мероприятие МККК на Гуме
Сотрудница Международного Комитета Красного Креста Лиана Авидзба рассказала, что организация работает в Абхазии с 1992 года, когда гуманитарную помощь оказывали жителям республики.
"Число получивших помощь достигало 50 тысяч человек. Для более уязвимого населения МККК организовал программу бесплатных столовых, где 10 тысяч человек ежедневно получали горячую пищу. После 90-х годов экономическая ситуация в Абхазии стала улучшаться, местные власти взяли на себя эту обязанность и по сей день выполняют эту миссию. После конфликта 2008 года в Кодорском ущелье МККК начал оказывать гуманитарную помощь наиболее уязвимым слоям населения, больным и одиноким людям, эта программа продолжается по сей день", – подчеркнула Авидзба.
Ассистент главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба отметил, что в 1994 году организация инициировала создание ортопедического центра в Гагре, и уже в 1995 году он начал функционировать.

"Начали производить протезы, ортезы, костыли – все, что было необходимо, чтобы улучшить способность передвижения тем, кто пострадал в период вооруженного конфликта 1992-1993 годов от мин и боеприпасов. Эта программа была успешно передана Министерству здравоохранения, и сегодня уже в качестве отдела при Республиканском реабилитационном центре программа продолжает свою работу, и мы рады, что это проект состоялся", – сказал Казанба.

Кроме того, МККК выполняет миссию в местах заключения под стражу, где до 2015 года оказывалась посильная помощь как заключенным, так и ИВС в районах республики, где проводились ремонтные работы.
Также с марта 2020 года, в начале пандемии COVID-19, МККК начал оказывать содействие медицинским структурам в поставке средств персональной защиты и гигиены. Особое внимание было уделено медицинско-санитарной службе при МВД, так как опасность распространения вируса в местах лишения свободы велика, добавил Казанба.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба провел встречу с представителями Миссии Международного Красного Креста в Республике Абхазия. - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
В Абхазии
Условия содержания заключенных в Абхазии обсудил глава МВД с представителями МККК
15 октября, 17:12
В период пандемии МККК при сотрудничестве с властями и местными неправительственными организациями четыре раза оказывал помощь продуктами питания и средствами гигиены более чем пятистам человек преклонного возраста, отметил Казанба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0