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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T16:05+0300
2022-10-17T16:05+0300
2022-10-17T16:05+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без существенных осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без существенных осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.