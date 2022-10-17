https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-18-oktyabrya-1042098027.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 18 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, днем без существенных осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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погода в абхазии