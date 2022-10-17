https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/putin-vnes-izmeneniya-v-kontseptsiyu-gumanitarnoy-politiki-rossii-za-rubezhom-1042099962.html
Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Указ президента России вступил в силу со дня его подписания. 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T18:25+0300
2022-10-17T18:25+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.Из пункта 94 исключены Донецкая и Луганская Народные Республики, вошедшие по итогам референдумам в состав России.Пункт изложен в следующей редакции:5 сентября президент Росси Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетий, ДНР и ЛНР как о приоритете гуманитарной политики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prioritetnye-vektory-na-chem-osnovyvaetsya-gumanitarnaya-politika-rossii-1041512377.html
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россия, абхазия, политика, южная осетия
Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
18:25 17.10.2022 (обновлено: 18:58 17.10.2022)
Указ президента России вступил в силу со дня его подписания.
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.
Из пункта 94 исключены Донецкая и Луганская Народные Республики, вошедшие по итогам референдумам в состав России.
Пункт изложен в следующей редакции:
"Приоритетной задачей остается углубление двустороннего сотрудничества в области культуры, науки, образования, молодежной политики, спорта туризма с государствами на постсоветском пространстве: с государствами - участниками СНГ, с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия".
5 сентября президент Росси Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетий, ДНР и ЛНР как о приоритете гуманитарной политики.