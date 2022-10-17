https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/putin-vnes-izmeneniya-v-kontseptsiyu-gumanitarnoy-politiki-rossii-za-rubezhom-1042099962.html

Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Путин внес изменения в Концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Указ президента России вступил в силу со дня его подписания. 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T18:25+0300

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом.Из пункта 94 исключены Донецкая и Луганская Народные Республики, вошедшие по итогам референдумам в состав России.Пункт изложен в следующей редакции:5 сентября президент Росси Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. В документе говорится о расширении сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетий, ДНР и ЛНР как о приоритете гуманитарной политики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/prioritetnye-vektory-na-chem-osnovyvaetsya-gumanitarnaya-politika-rossii-1041512377.html

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