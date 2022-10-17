https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/taniya-o-nepriznanii-rossiyskikh-zagranpasportov-razrushenie-osnov-mezhdunarodnogo-prava--1042086329.html

Тания о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права

Тания о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права

Аналитик Лейла Тания в эфире радио Sputnik прокомментировала решение представителей государств Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные... 17.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-17T12:51+0300

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Политолог о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права Политолог о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права

Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов Российской Федерации, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, следует из заявления председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Чехии.Как отметила Тания, то, Евросоюз рассматривает республики Абхазия и Южная Осетия как оккупированные регионы и территории Грузии. Решение Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные гражданам Абхазии, по мнению Лейлы Тания, является не только дальнейшей тенденцией нарушения международного права, но и разрушением основ международного права. Подробности слушайте в аудиофайле.В распространенном заявлении постпредов стран ЕС сообщается, что теперь может быть запущено обсуждение по данному вопросу между Советом ЕС и Европейским парламентом."Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов", – указывается в заявлении.Таким образом, согласно планам ЕС, документы, выданные на этих территориях, не будут считаться действительными и не будут приниматься для получения шенгенских виз и пресечения границ шенгенского пространства.

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