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Тания о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права
Тания о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права
Аналитик Лейла Тания в эфире радио Sputnik прокомментировала решение представителей государств Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные... 17.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-17T12:51+0300
2022-10-17T12:51+0300
2022-10-17T13:24+0300
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Политолог о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права
Политолог о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права
Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов Российской Федерации, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, следует из заявления председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Чехии.Как отметила Тания, то, Евросоюз рассматривает республики Абхазия и Южная Осетия как оккупированные регионы и территории Грузии. Решение Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные гражданам Абхазии, по мнению Лейлы Тания, является не только дальнейшей тенденцией нарушения международного права, но и разрушением основ международного права. Подробности слушайте в аудиофайле.В распространенном заявлении постпредов стран ЕС сообщается, что теперь может быть запущено обсуждение по данному вопросу между Советом ЕС и Европейским парламентом."Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов", – указывается в заявлении.Таким образом, согласно планам ЕС, документы, выданные на этих территориях, не будут считаться действительными и не будут приниматься для получения шенгенских виз и пресечения границ шенгенского пространства.
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подкасты, абхазия, россия, паспорта, загранпаспорта, евросоюз, аудио
Тания о непризнании российских загранпаспортов: разрушение основ международного права
12:51 17.10.2022 (обновлено: 13:24 17.10.2022)
Аналитик Лейла Тания в эфире радио Sputnik прокомментировала решение представителей государств Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные гражданам Абхазии.
Постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов Российской Федерации, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство, следует
из заявления председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Чехии.
Как отметила Тания, то, Евросоюз рассматривает республики Абхазия и Южная Осетия как оккупированные регионы и территории Грузии.
"И совершенно не новость противоположный взгляд, что Абхазия осуществила в ходе национально-освободительной, антиколониальной борьбы восстановление своего государственного суверенитета, и это признается международным правом, в частности, декларацией о предоставлении независимости колониальным народам", – сказала аналитик.
Решение Евросоюза не признавать российские загранпаспорта, выданные гражданам Абхазии, по мнению Лейлы Тания, является не только дальнейшей тенденцией нарушения международного права, но и разрушением основ международного права.
"Нарушается ключевая норма международного права – права на самоопределение. В случае с Абхазией есть целый набор позиций, которые обуславливают право Абхазии на восстановление независимости и государственности, право граждан обладать всеми общепринятыми правами, в том числе право на передвижение. Наше население лишается этих прав", – отметила Лейла Тания.
Подробности слушайте в аудиофайле
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В распространенном заявлении постпредов стран ЕС сообщается, что теперь может быть запущено обсуждение по данному вопросу между Советом ЕС и Европейским парламентом.
"Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную агрессию со стороны России против Украины, а также практику РФ по выдаче заграничных паспортов России жителям оккупированных регионов", – указывается в заявлении.
Таким образом, согласно планам ЕС, документы, выданные на этих территориях, не будут считаться действительными и не будут приниматься для получения шенгенских виз и пресечения границ шенгенского пространства.