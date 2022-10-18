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Ножи на показ: в ЦВЗ открылась выставка Союза оружейников Абхазии
Ножи на показ: в ЦВЗ открылась выставка Союза оружейников Абхазии
Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 21 октября. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T14:10+0300
2022-10-18T14:10+0300
2022-10-18T15:06+0300
в абхазии
культура
центральный выставочный зал г. сухум
абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в Центральном выставочном зале 18 октября.Директор ЦВЗ Эльвиры Арсалия на открытии рассказала, что Союз художников-оружейников был создан в 2021 году. По ее мнению, это важное событие для культурной жизни республики, так как представленные работы основаны на исторических репликах.Председатель Союза Тимур Дзидзария отметил, что на второй выставке организации представлены работы, выполненные членами в течение года. Он отметил, что комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом."Самое важное в этой выставке, что здесь разнообразие предметов – топоры, шашки, алабашьа, ножи не только абхазские, но и охотничьи, и кухонные. Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", – отметил он.Один из самых молодых членов Союза – 20-летний Айнар Шинкуба. На выставке он представил три абхазских ножа и ножны, сделанные из натуральной кожи и орехового дерева, рукоятки ножей сделаны из эбонита.По его словам, оружейным делом он увлекается около трех лет.По профессии Айнар географ, но не исключает возможности и даже надеется, что его хобби перерастет в ремесло.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221016/dospekhi-apsila-kak-abkhazskiy-khudozhnik-rekonstruiroval-drevnyuyu-boevuyu-bronyu-1042073798.html
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культура, центральный выставочный зал г. сухум, абхазия
культура, центральный выставочный зал г. сухум, абхазия
Ножи на показ: в ЦВЗ открылась выставка Союза оружейников Абхазии
14:10 18.10.2022 (обновлено: 15:06 18.10.2022)
Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии будет доступна для посещения в Центральном выставочном зале до 21 октября.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Отчетная выставка Союза художников-оружейников Абхазии "Х-напы" открылась в Центральном выставочном зале 18 октября.
Директор ЦВЗ Эльвиры Арсалия на открытии рассказала, что Союз художников-оружейников был создан в 2021 году. По ее мнению, это важное событие для культурной жизни республики, так как представленные работы основаны на исторических репликах.
"Думаю, это важный и весомый вклад в дело сохранения традиций, которое, на мой взгляд, сегодня более чем актуально. Желаю Союзу успехов и процветания", – добавила она.
Председатель Союза Тимур Дзидзария отметил, что на второй выставке организации представлены работы, выполненные членами в течение года. Он отметил, что комиссией будут отобраны по одной работе от каждого участника выставки, которые затем перейдут в фонд Союза и будут выставляться на различных площадках, в том числе за рубежом.
"Самое важное в этой выставке, что здесь разнообразие предметов – топоры, шашки, алабашьа, ножи не только абхазские, но и охотничьи, и кухонные. Когда мы работаем с металлом, для нас нет значения, боевое это оружие или хозяйственно-бытовые вещи. Главное – как они сделаны", – отметил он.
Один из самых молодых членов Союза – 20-летний Айнар Шинкуба. На выставке он представил три абхазских ножа и ножны, сделанные из натуральной кожи и орехового дерева, рукоятки ножей сделаны из эбонита.
По его словам, оружейным делом он увлекается около трех лет.
"Мой отец занялся ковкой, и я не мог не попробовать сделать свой первый клинок. Первые мои работы были грубые, честно сказать, просто железки точил. Когда я познакомился с Тимуром Дзидзария, он мне рассказал, как делать аккуратно, и я начал делать свои ножи лучше", – сказал он.
По профессии Айнар географ, но не исключает возможности и даже надеется, что его хобби перерастет в ремесло.