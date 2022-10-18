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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 октября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T15:30+0300
2022-10-18T15:30+0300
2022-10-18T15:41+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 октября
15:30 18.10.2022 (обновлено: 15:41 18.10.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.