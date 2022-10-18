https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-19-oktyabrya-1042113274.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 октября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T15:30+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Во вторник, 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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погода в абхазии