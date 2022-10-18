https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-vzglyad-2022-1042119843.html
Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022"
Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022"
Первый конкурс среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022", организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, прошел с 19 августа по 10 октября. 18.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-18T18:20+0300
2022-10-18T18:20+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике 18 октября.Лучшей аналитической работой был признан специальный репортаж корреспондента Абхазского телевидения Гугуцы Вардания о культурных связях Абхазии и России.В номинации дебют лучшим стал корреспондент государственного информационного агентства "Апсныпресс" Алексей Шамба за интервью о работе Русского драматического театра в Абхазии.Лучшей публикацией в художественно-публицистическом жанре стали очерки автор Sputnik Саиды Жиба на абхазском языке об участниках Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.Членами жюри были также отмечены работы корреспондента Абхазского телевидения Алики Трапш, корреспондента Sputnik Бадри Есиава, студентки АГУ Аэлиты Арутюновой, фотографа Леона Агрба, начинающего журналиста Дианы Квеквескири, сотрудницы Россотрудничества Анжелы Кове.Всего в конкурсе приняли участие 17 человек, которые представили 22 работы. Член жюри, главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия выразил надежду, что в следующем году в конкурсе примет участие большее количество профессиональных и начинающих журналистов. Также члены жюри отметили, что необходимо увеличить количество и разнообразие номинаций.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что в текущей ситуации в мире очень важно, чтобы журналисты могли доносить объективную информацию о том, что происходит вокруг.Видеообращение к участникам конкурса прислал руководитель представительства Россотрудничества в Сербии, военный журналист, освещавший события Отечественной войны народа Абхазии, Евгений Баранов."Хочу вам пожелать улыбчивости, доброжелательности, принципиальности, внимательности. От того, насколько вам удастся быть честными, объективными, зависят очень важные вещи, в том числе отношения между нашими странами. В этом сложном мире от людей, которые берут на себя смелость быть журналистами, очень многое зависит", – сказал он.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подчеркнул, что российские журналисты внесли весомый вклад в развитие абхазских СМИ, в особенности в годы Отечественной войны."Братская солидарность в условиях войны, поддержка не на словах, а на деле, была очень значимой", – сказал он.По словам Федотова, работы победителей и участников отправлены на международный конкурс серди журналистов "Честный взгляд – 2022", который пройдет в Москве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vzglyad-2022-kak-budet-prokhodit-zhurnalistskiy-konkurs-v-abkhazii-1041234920.html
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россотрудничество в абхазии, абхазия, журналисты
россотрудничество в абхазии, абхазия, журналисты
Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022"
18:20 18.10.2022 (обновлено: 19:12 18.10.2022)
Первый конкурс среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022", организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, прошел с 19 августа по 10 октября.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике 18 октября.
В номинации лучший информационный материал победу одержал корреспондент информационного агентства Sputnik Абхазия Асмат Цвижба за цикл материалов о беженцах из Донбасса в Абхазии.
Лучшей аналитической работой был признан специальный репортаж корреспондента Абхазского телевидения Гугуцы Вардания о культурных связях Абхазии и России.
В номинации дебют лучшим стал корреспондент государственного информационного агентства "Апсныпресс" Алексей Шамба за интервью о работе Русского драматического театра в Абхазии.
Лучшей публикацией в художественно-публицистическом жанре стали очерки автор Sputnik Саиды Жиба на абхазском языке об участниках Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
Членами жюри были также отмечены работы корреспондента Абхазского телевидения Алики Трапш, корреспондента Sputnik Бадри Есиава, студентки АГУ Аэлиты Арутюновой, фотографа Леона Агрба, начинающего журналиста Дианы Квеквескири, сотрудницы Россотрудничества Анжелы Кове.
Всего в конкурсе приняли участие 17 человек, которые представили 22 работы. Член жюри, главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия выразил надежду, что в следующем году в конкурсе примет участие большее количество профессиональных и начинающих журналистов. Также члены жюри отметили, что необходимо увеличить количество и разнообразие номинаций.
"Очень надеюсь, что подобного рода проекты будут способствовать профессиональному росту журналистов, доброй дружеской конкуренции между ними, а нам, руководителям СМИ Абхазии, дадут возможность выбирать среди них коллег, потому что каждому из наших коллективов нужны молодые творческие кадры, которые встанут рядом с нами, вместо нас и будут продвигать абхазскую журналистику", – добавила Гуруглия.
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что в текущей ситуации в мире очень важно, чтобы журналисты могли доносить объективную информацию о том, что происходит вокруг.
Видеообращение к участникам конкурса прислал руководитель представительства Россотрудничества в Сербии, военный журналист, освещавший события Отечественной войны народа Абхазии, Евгений Баранов.
"Хочу вам пожелать улыбчивости, доброжелательности, принципиальности, внимательности. От того, насколько вам удастся быть честными, объективными, зависят очень важные вещи, в том числе отношения между нашими странами. В этом сложном мире от людей, которые берут на себя смелость быть журналистами, очень многое зависит", – сказал он.
Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подчеркнул, что российские журналисты внесли весомый вклад в развитие абхазских СМИ, в особенности в годы Отечественной войны.
"Братская солидарность в условиях войны, поддержка не на словах, а на деле, была очень значимой", – сказал он.
По словам Федотова, работы победителей и участников отправлены на международный конкурс серди журналистов "Честный взгляд – 2022", который пройдет в Москве.