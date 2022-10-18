https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/rossotrudnichestvo-v-abkhazii-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-vzglyad-2022-1042119843.html

Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022"

Россотрудничество в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022"

Первый конкурс среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022", организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, прошел с 19 августа по 10 октября. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T18:20+0300

2022-10-18T18:20+0300

2022-10-18T19:12+0300

в абхазии

россотрудничество в абхазии

абхазия

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/12/1042119358_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e7e0c5c2d78ee86fb3685273b02f27ed.jpg

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Представительство Россотрудничества в Абхазии подвело итоги конкурса среди журналистов "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике 18 октября.Лучшей аналитической работой был признан специальный репортаж корреспондента Абхазского телевидения Гугуцы Вардания о культурных связях Абхазии и России.В номинации дебют лучшим стал корреспондент государственного информационного агентства "Апсныпресс" Алексей Шамба за интервью о работе Русского драматического театра в Абхазии.Лучшей публикацией в художественно-публицистическом жанре стали очерки автор Sputnik Саиды Жиба на абхазском языке об участниках Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.Членами жюри были также отмечены работы корреспондента Абхазского телевидения Алики Трапш, корреспондента Sputnik Бадри Есиава, студентки АГУ Аэлиты Арутюновой, фотографа Леона Агрба, начинающего журналиста Дианы Квеквескири, сотрудницы Россотрудничества Анжелы Кове.Всего в конкурсе приняли участие 17 человек, которые представили 22 работы. Член жюри, главный редактор "Апсныпресс" Манана Гургулия выразил надежду, что в следующем году в конкурсе примет участие большее количество профессиональных и начинающих журналистов. Также члены жюри отметили, что необходимо увеличить количество и разнообразие номинаций.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что в текущей ситуации в мире очень важно, чтобы журналисты могли доносить объективную информацию о том, что происходит вокруг.Видеообращение к участникам конкурса прислал руководитель представительства Россотрудничества в Сербии, военный журналист, освещавший события Отечественной войны народа Абхазии, Евгений Баранов."Хочу вам пожелать улыбчивости, доброжелательности, принципиальности, внимательности. От того, насколько вам удастся быть честными, объективными, зависят очень важные вещи, в том числе отношения между нашими странами. В этом сложном мире от людей, которые берут на себя смелость быть журналистами, очень многое зависит", – сказал он.Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг подчеркнул, что российские журналисты внесли весомый вклад в развитие абхазских СМИ, в особенности в годы Отечественной войны."Братская солидарность в условиях войны, поддержка не на словах, а на деле, была очень значимой", – сказал он.По словам Федотова, работы победителей и участников отправлены на международный конкурс серди журналистов "Честный взгляд – 2022", который пройдет в Москве.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vzglyad-2022-kak-budet-prokhodit-zhurnalistskiy-konkurs-v-abkhazii-1041234920.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россотрудничество в абхазии, абхазия, журналисты