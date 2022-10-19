https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html

Абхазские депутаты поддержали обращение Госдумы России к Генассамблее ООН

Абхазские депутаты поддержали обращение Госдумы России к Генассамблее ООН

В постановлении подчеркивается, что страны НАТО втянули Киев в противостояние с Россией, подвернув угрозе не только существование Украины, но мир и... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T14:01+0300

2022-10-19T14:01+0300

2022-10-19T14:42+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о поддержке обращения Государственной Думы России к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины.Депутаты отметили, что западные страны стремятся сохранить геополитическую диктатуру над суверенными государствами за счет экономического давления и политического шантажа, провоцируют в других странах "цветные революции" и даже войны.Народное Собрание Абхазии призвало членов Генассамблеи ООН, Европейского парламента и парламентов стран мира принять предложение России по урегулированию глобального кризиса дипломатическим путем, с учетом сложившихся политических реалий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-abkhazii-1042133999.html

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