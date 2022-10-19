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https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html
Абхазские депутаты поддержали обращение Госдумы России к Генассамблее ООН
Абхазские депутаты поддержали обращение Госдумы России к Генассамблее ООН
В постановлении подчеркивается, что страны НАТО втянули Киев в противостояние с Россией, подвернув угрозе не только существование Украины, но мир и... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T14:01+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о поддержке обращения Государственной Думы России к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины.Депутаты отметили, что западные страны стремятся сохранить геополитическую диктатуру над суверенными государствами за счет экономического давления и политического шантажа, провоцируют в других странах "цветные революции" и даже войны.Народное Собрание Абхазии призвало членов Генассамблеи ООН, Европейского парламента и парламентов стран мира принять предложение России по урегулированию глобального кризиса дипломатическим путем, с учетом сложившихся политических реалий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-abkhazii-1042133999.html
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абхазия, россия, народное собрание абхазии, госдума рф, генеральная ассамблея оон
абхазия, россия, народное собрание абхазии, госдума рф, генеральная ассамблея оон

Абхазские депутаты поддержали обращение Госдумы России к Генассамблее ООН

14:01 19.10.2022 (обновлено: 14:42 19.10.2022)
© SputnikСессия Парламента РА
Сессия Парламента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
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В постановлении подчеркивается, что страны НАТО втянули Киев в противостояние с Россией, подвернув угрозе не только существование Украины, но мир и стабильность в Европе.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял постановление о поддержке обращения Государственной Думы России к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европейскому парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины.

"Парламент Республики Абхазия решительно осуждает действия стран коллективного Запада, который стал стороной конфликта, продолжая поставки вооружений и наемников нацистским формированиям Украины, что приводит к еще большему обострению конфликта," – говорится в сообщении.

Депутаты отметили, что западные страны стремятся сохранить геополитическую диктатуру над суверенными государствами за счет экономического давления и политического шантажа, провоцируют в других странах "цветные революции" и даже войны.
Народное Собрание Абхазии призвало членов Генассамблеи ООН, Европейского парламента и парламентов стран мира принять предложение России по урегулированию глобального кризиса дипломатическим путем, с учетом сложившихся политических реалий.
Здание Парламента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
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