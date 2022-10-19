https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-abkhazii-1042133999.html
Народное Собрание внесло изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии
Народное Собрание внесло изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии
Проект принят с целью устранения пробелов в действующем законодательстве. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T13:34+0300
2022-10-19T13:34+0300
2022-10-19T14:40+0300
в абхазии
абхазия
новости
парламент абхазии
народное собрание абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536515_0:83:1592:979_1920x0_80_0_0_6551613025e776250a70bf5bcdda7584.jpg
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении проект закона "О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Республики Абхазия".Так, в действующем УПК Абхазии не определена подследственность в преступлениях, предусмотренных: Согласно УПК, предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ч.2 статьи 229 Уголовного кодекса (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ) производится следователями органа, выявившего эти преступления.Также по делам, предусмотренным статьями 286 (нецелевое расходование бюджетных средств) и 287 Уголовного кодекса (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов) предварительное следствие проводится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление. Согласно принятому Парламентом проекту:
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/1b/1040536515_89:0:1504:1061_1920x0_80_0_0_cc7825605a7b91319d8dc51f452a3a31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, новости, парламент абхазии, народное собрание абхазии
Народное Собрание внесло изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии
13:34 19.10.2022 (обновлено: 14:40 19.10.2022)
Проект принят с целью устранения пробелов в действующем законодательстве.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении проект закона "О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Республики Абхазия".
Проект направлен на исключение существующих в действующем уголовно-процессуальном законодательстве пробелов, касающихся установления подследственности по уголовным делам.
Так, в действующем УПК Абхазии не определена подследственность в преступлениях, предусмотренных:
статьей 168 УК (Организация и проведение азартных игр);
статьей 209 УК (Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения);
частью 3 статьи 223 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
статьей 261 УК (Нарушение правил добычи инертных материалов);
статьей 333 УК (Уклонение от призыва по мобилизации).
Согласно УПК, предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ч.2 статьи 229 Уголовного кодекса (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ) производится следователями органа, выявившего эти преступления.
Также по делам, предусмотренным статьями 286 (нецелевое расходование бюджетных средств) и 287 Уголовного кодекса (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов) предварительное следствие проводится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление.
Согласно принятому Парламентом проекту:
по преступлениям, предусмотренным статьями 168, 209, 261 Уголовного кодекса будет производиться дознание;
уголовные дела по ч.3 статьи 223, ч.2 статьи 229 Уголовного кодекса Республики Абхазия отнесены к подследственности органов внутренних дел;
подследственность прокуратуры дополнена преступлениями, предусмотренными статьями 286, 287, ч.1 статьи 333 Уголовного кодекса.