https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/narodnoe-sobranie-vneslo-izmeneniya-v-ugolovno-protsessualnyy-kodeks-abkhazii-1042133999.html

Народное Собрание внесло изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии

Народное Собрание внесло изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Абхазии

Проект принят с целью устранения пробелов в действующем законодательстве. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T13:34+0300

2022-10-19T13:34+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении проект закона "О внесении изменений в Уголовно процессуальный кодекс Республики Абхазия".Так, в действующем УПК Абхазии не определена подследственность в преступлениях, предусмотренных: Согласно УПК, предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ч.2 статьи 229 Уголовного кодекса (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ) производится следователями органа, выявившего эти преступления.Также по делам, предусмотренным статьями 286 (нецелевое расходование бюджетных средств) и 287 Уголовного кодекса (нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов) предварительное следствие проводится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление. Согласно принятому Парламентом проекту:

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html

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