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Абхазские депутаты примут участие в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации
Абхазские депутаты примут участие в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации
Комитеты ЮРПА были выбраны исходя из направлений политики, которыми занимается тот или иной депутат. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии примут участие в работе комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).Для работы в ЮРПА делегированы следующие депутаты:По словам депутата Алхаса Барциц, ассоциация взаимодействует с Абхазией уже несколько десятилетий, это большая площадка для того, чтобы республика могла на различных уровнях иметь возможность решать актуальные вопросы по любым направлениям.В ЮРПА входят парламентарии Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией.Цель ассоциации – содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html
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абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии
абхазия, парламент абхазии, народное собрание абхазии

Абхазские депутаты примут участие в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации

17:22 19.10.2022 (обновлено: 17:35 19.10.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Народное Собрание Республики Абхазия
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Комитеты ЮРПА были выбраны исходя из направлений политики, которыми занимается тот или иной депутат.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии примут участие в работе комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).
Для работы в ЮРПА делегированы следующие депутаты:
Ашот Миносян был направлен в комитет по аграрным вопросам и природопользованию;
Алмас Акаба – в комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;
Левон Галустян – в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике;
Беслан Халваш – в комитет по бюджету, налогам и собственности;
Венори Бебия – в комитет по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи;
Резо Зантария – в комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи;
Аслан Лакоба – в комитет по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям.
По словам депутата Алхаса Барциц, ассоциация взаимодействует с Абхазией уже несколько десятилетий, это большая площадка для того, чтобы республика могла на различных уровнях иметь возможность решать актуальные вопросы по любым направлениям.
В ЮРПА входят парламентарии Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией.
Цель ассоциации – содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.
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