https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-primut-uchastie-v-rabote-yuzhno-rossiyskoy-parlamentskoy-assotsiatsii-1042135073.html

Абхазские депутаты примут участие в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Абхазские депутаты примут участие в работе Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Комитеты ЮРПА были выбраны исходя из направлений политики, которыми занимается тот или иной депутат. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T17:22+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии примут участие в работе комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА).Для работы в ЮРПА делегированы следующие депутаты:По словам депутата Алхаса Барциц, ассоциация взаимодействует с Абхазией уже несколько десятилетий, это большая площадка для того, чтобы республика могла на различных уровнях иметь возможность решать актуальные вопросы по любым направлениям.В ЮРПА входят парламентарии Адыгеи, Астрахани, Крыма, Волгограда, Калмыкии, Краснодара, Ростовской области и Севастополя. Абхазия принимала участие в заседании в качестве ассоциированного члена наряду с Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Северной Осетией.Цель ассоциации – содействие парламентариям в обмене мнениями и наработанным опытом, содействие развитию правового государства, демократии, парламентаризма и российского федерализма.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-podderzhali-obraschenie-gosdumy-rossii-k-genassamblee-oon-1042134514.html

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