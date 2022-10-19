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Более пяти тысяч заявлений на визы было принято Миграционной службой Абхазии с 1 января
Более пяти тысяч заявлений на визы было принято Миграционной службой Абхазии с 1 января
За девять месяцев этого года уже значительно превышены показатели прошлого года, которые достигли максимальных значений за все время работы ГМС. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В период с 1 января по 1 октября 2022 года Государственной миграционной службой было принято 5426 заявлений от иностранных граждан на получение виз, сообщил в отчете о работе за девять месяцев начальник ГМС Рамин Габлая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Общая сумма поступлений за девять месяцев 2022 года составила более 48 миллионов рублей, в то время как в прошлом годы была достигнута сумма в 40,1 миллиона рублей, что было максимальным показателем за весь период работы ГМС.В бюджет за счет госпошлины на выдачу рабочих виз было направлено 17,3 миллиона рублей, 15,6 миллиона рублей было уплачено за выдачу разрешений на работу, а за выдачу патента - 6,4 миллиона.Работодатели за привлечение и использование иностранной рабочей силы в этом году заплатили 8,1 миллиона рублей, а общая сумма штрафов составила более 513 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html
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миграция, абхазия
миграция, абхазия

Более пяти тысяч заявлений на визы было принято Миграционной службой Абхазии с 1 января

20:17 19.10.2022 (обновлено: 21:52 19.10.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукАбхазская виза.
Абхазская виза. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За девять месяцев этого года уже значительно превышены показатели прошлого года, которые достигли максимальных значений за все время работы ГМС.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В период с 1 января по 1 октября 2022 года Государственной миграционной службой было принято 5426 заявлений от иностранных граждан на получение виз, сообщил в отчете о работе за девять месяцев начальник ГМС Рамин Габлая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Также сотрудниками службы было принято 463 заявления от работодателей, Легализовано 4143 заявлений от иностранцев о выдаче разрешений на работу, из них 786 патентов.
Общая сумма поступлений за девять месяцев 2022 года составила более 48 миллионов рублей, в то время как в прошлом годы была достигнута сумма в 40,1 миллиона рублей, что было максимальным показателем за весь период работы ГМС.
В бюджет за счет госпошлины на выдачу рабочих виз было направлено 17,3 миллиона рублей, 15,6 миллиона рублей было уплачено за выдачу разрешений на работу, а за выдачу патента - 6,4 миллиона.
Работодатели за привлечение и использование иностранной рабочей силы в этом году заплатили 8,1 миллиона рублей, а общая сумма штрафов составила более 513 тысяч рублей.
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