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Более пяти тысяч заявлений на визы было принято Миграционной службой Абхазии с 1 января

Более пяти тысяч заявлений на визы было принято Миграционной службой Абхазии с 1 января

За девять месяцев этого года уже значительно превышены показатели прошлого года, которые достигли максимальных значений за все время работы ГМС. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В период с 1 января по 1 октября 2022 года Государственной миграционной службой было принято 5426 заявлений от иностранных граждан на получение виз, сообщил в отчете о работе за девять месяцев начальник ГМС Рамин Габлая. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Общая сумма поступлений за девять месяцев 2022 года составила более 48 миллионов рублей, в то время как в прошлом годы была достигнута сумма в 40,1 миллиона рублей, что было максимальным показателем за весь период работы ГМС.В бюджет за счет госпошлины на выдачу рабочих виз было направлено 17,3 миллиона рублей, 15,6 миллиона рублей было уплачено за выдачу разрешений на работу, а за выдачу патента - 6,4 миллиона.Работодатели за привлечение и использование иностранной рабочей силы в этом году заплатили 8,1 миллиона рублей, а общая сумма штрафов составила более 513 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html

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