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Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года
Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года
С января по сентябрь при различных обстоятельствах сотрудники МЧС Абхазии спасли 96 человек. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T18:13+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал премьер-министру Александру Анкваб о деятельности ведомства за девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Кабмина.За отчетный период сотрудники МЧС провели 38 поисковых работ, спасли 29 человек и обнаружили пятерых погибших. Лев Квициния также рассказал, что за девять месяцев произошло 808 пожаров, погибло пять человек. 303 пожара – полевые, и большая часть возгораний, по словам министра, связана с безответственным обращением с огнем. С января сотрудники МЧС провели пожарно-технические обследования 1 200 объектов, 700 из которых – контрольные. Также за указанный период ведомство возбудило 224 административных дела, общая сумма штрафов по ним составила 1,4 миллиона рублей. Помимо этого, глава МЧС рассказал о гуманитарных акциях по поддержке жителей Донбасса, касающихся как отправок десятков тонн гуманитарных грузов, так и размещения беженцев на территории Абхазии. По итогам доклада, премьер-министр положительно оценил работу ведомства и обратил внимание министра на то, что необходимо улучшать работу в пиковые времена – в период курортного сезона, когда учащаются несчастные случаи на воде, и в зимние месяцы, когда увеличиваются случаи пожаров в жилых домах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/v-mchs-abkhazii-rasskazali-skolko-lyudey-utonulo-v-more-i-rekakh-v-2022-godu-1041883131.html
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Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года

18:13 19.10.2022
© Foto / Кабинет Министров РА Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил премьер-министру Александру Анквабу о результатах деятельности ведомства
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил премьер-министру Александру Анквабу о результатах деятельности ведомства - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
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С января по сентябрь при различных обстоятельствах сотрудники МЧС Абхазии спасли 96 человек.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал премьер-министру Александру Анкваб о деятельности ведомства за девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Кабмина.

В 2022 году число людей, погибших на воде, составило 12 человек. Трое из них – граждане Абхазии, девять утонувших – россияне.

За отчетный период сотрудники МЧС провели 38 поисковых работ, спасли 29 человек и обнаружили пятерых погибших.
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Лев Квициния также рассказал, что за девять месяцев произошло 808 пожаров, погибло пять человек. 303 пожара – полевые, и большая часть возгораний, по словам министра, связана с безответственным обращением с огнем. С января сотрудники МЧС провели пожарно-технические обследования 1 200 объектов, 700 из которых – контрольные.
Также за указанный период ведомство возбудило 224 административных дела, общая сумма штрафов по ним составила 1,4 миллиона рублей.
Помимо этого, глава МЧС рассказал о гуманитарных акциях по поддержке жителей Донбасса, касающихся как отправок десятков тонн гуманитарных грузов, так и размещения беженцев на территории Абхазии.
По итогам доклада, премьер-министр положительно оценил работу ведомства и обратил внимание министра на то, что необходимо улучшать работу в пиковые времена – в период курортного сезона, когда учащаются несчастные случаи на воде, и в зимние месяцы, когда увеличиваются случаи пожаров в жилых домах.
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