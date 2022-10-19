https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html

Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года

Лев Квициния отчитался о деятельности МЧС за девять месяцев 2022 года

С января по сентябрь при различных обстоятельствах сотрудники МЧС Абхазии спасли 96 человек. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T18:13+0300

2022-10-19T18:13+0300

2022-10-19T18:13+0300

в абхазии

абхазия

мчс абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/13/1042133459_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2b449300cc743feee6a45518ee3de573.jpg

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал премьер-министру Александру Анкваб о деятельности ведомства за девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Кабмина.За отчетный период сотрудники МЧС провели 38 поисковых работ, спасли 29 человек и обнаружили пятерых погибших. Лев Квициния также рассказал, что за девять месяцев произошло 808 пожаров, погибло пять человек. 303 пожара – полевые, и большая часть возгораний, по словам министра, связана с безответственным обращением с огнем. С января сотрудники МЧС провели пожарно-технические обследования 1 200 объектов, 700 из которых – контрольные. Также за указанный период ведомство возбудило 224 административных дела, общая сумма штрафов по ним составила 1,4 миллиона рублей. Помимо этого, глава МЧС рассказал о гуманитарных акциях по поддержке жителей Донбасса, касающихся как отправок десятков тонн гуманитарных грузов, так и размещения беженцев на территории Абхазии. По итогам доклада, премьер-министр положительно оценил работу ведомства и обратил внимание министра на то, что необходимо улучшать работу в пиковые времена – в период курортного сезона, когда учащаются несчастные случаи на воде, и в зимние месяцы, когда увеличиваются случаи пожаров в жилых домах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/v-mchs-abkhazii-rasskazali-skolko-lyudey-utonulo-v-more-i-rekakh-v-2022-godu-1041883131.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/professiya--spasat-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-rabote-mchs-1042013935.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мчс абхазии, новости