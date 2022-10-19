https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/gagra-popala-v-top-10-gorodov-dlya-osennikh-romanticheskikh-puteshestviy-1042123041.html

Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий

Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий

Рейтинг составлялся на основе бронирований жилья туристами в период с октября по ноябрь 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T09:00+0300

2022-10-19T09:00+0300

2022-10-19T09:56+0300

в абхазии

абхазия

новости

гагра

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf9b23aa19d783b56c66e8613d0af887.jpg

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для парочек, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ruСамым же романтическим направлением из всех стал еще один черноморский город – Сочи. Вместе с ним в тройку вошли две столицы – Санкт-Петербург и Москва.Большинство пар предпочитает путешествовать внутри России, но в десятке встречается и два заграничных направления – Гагра и Минск. Абхазский курорт к тому же стал местом, где парочки предпочитают отдыхать дольше всего.По данным сайта, короткие поездки вдвоем на период от трех до семи дней обходятся туристам от двух до трех тысяч рублей в сутки. Самым дорогим направлением стала Москва, самым бюджетным – Калининград.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html

абхазия

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, гагра, отдых в абхазии