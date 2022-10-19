https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/gagra-popala-v-top-10-gorodov-dlya-osennikh-romanticheskikh-puteshestviy-1042123041.html
Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий
Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий
Рейтинг составлялся на основе бронирований жилья туристами в период с октября по ноябрь 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T09:00+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для парочек, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ruСамым же романтическим направлением из всех стал еще один черноморский город – Сочи. Вместе с ним в тройку вошли две столицы – Санкт-Петербург и Москва.Большинство пар предпочитает путешествовать внутри России, но в десятке встречается и два заграничных направления – Гагра и Минск. Абхазский курорт к тому же стал местом, где парочки предпочитают отдыхать дольше всего.По данным сайта, короткие поездки вдвоем на период от трех до семи дней обходятся туристам от двух до трех тысяч рублей в сутки. Самым дорогим направлением стала Москва, самым бюджетным – Калининград.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/bolee-chetyrekh-tysyach-turistov-priekhali-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-v-2022-godu-1041840333.html
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абхазия, новости, гагра, отдых в абхазии
Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий
09:00 19.10.2022 (обновлено: 09:56 19.10.2022)
Рейтинг составлялся на основе бронирований жилья туристами в период с октября по ноябрь
СУХУМ, 19 окт – Sputnik.
Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для парочек, сообщает
российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru
Самым же романтическим направлением из всех стал еще один черноморский город – Сочи. Вместе с ним в тройку вошли две столицы – Санкт-Петербург и Москва.
Десять популярных направлений для романтических поездок осенью вдвоём
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Сочи
2403 рубля
6 ночей
Санкт-Петербург
2679 рублей
4 ночи
Москва
3435 рублей
2 ночи
Казань
2561 рубль
3 ночи
Кисловодск
2376 рублей
6 ночей
Калининград
2177 рублей
4 ночи
Гагра
2501 рубль
7 ночей
Нижний Новгород
2665 рублей
2 ночи
Екатеринбург
2362 рубля
2 ночи
Минск
2997 рублей
4 ночи
Большинство пар предпочитает путешествовать внутри России, но в десятке встречается и два заграничных направления – Гагра и Минск. Абхазский курорт к тому же стал местом, где парочки предпочитают отдыхать дольше всего.
По данным сайта, короткие поездки вдвоем на период от трех до семи дней обходятся туристам от двух до трех тысяч рублей в сутки. Самым дорогим направлением стала Москва, самым бюджетным – Калининград.