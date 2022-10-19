https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/poryadka-50-60-tysyach-zhiteley-planiruyut-peremestit-vlasti-khersonskoy-oblasti-1042130742.html
Порядка 50-60 тысяч жителей планируют переместить власти Херсонской области
Порядка 50-60 тысяч жителей планируют переместить власти Херсонской области
Владимир Сальдо заявил, что в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, вода пойдет к Херсону. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T11:40+0300
2022-10-19T11:40+0300
2022-10-19T12:26+0300
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/15/1039710513_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_af6b8daa55584274ee9f3cf1ae24cbc5.jpg
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в соседние российские регионы порядка 50-60 тысяч местных жителей, рассказал в эфире программы "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявлял, что правобережная часть региона может быть затоплена, если украинские военные нанесут удар по Каховской ГЭС. Он добавил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлении, и решение о перемещении жителей связано, в том числе с созданием масштабных оборонительных укреплений.18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что натовское руководство украинскими военными требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами.По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/surovikin-nato-trebuet-ot-kieva-nastupleniya-na-khersonskom-napravlenii-1042122255.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/15/1039710513_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_786df8c7c08223e14582e367c7b546b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости
Порядка 50-60 тысяч жителей планируют переместить власти Херсонской области
11:40 19.10.2022 (обновлено: 12:26 19.10.2022)
Владимир Сальдо заявил, что в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, вода пойдет к Херсону.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в соседние российские регионы порядка 50-60 тысяч местных жителей, рассказал в эфире программы "Соловьев Live" временно исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо.
По его словам, процесс займет около шести дней, для перевозки были задействованы паромы.
Ранее Сальдо заявлял, что правобережная часть региона может быть затоплена, если украинские военные нанесут удар по Каховской ГЭС. Он добавил, что Украина накапливает огромные силы на николаевском и криворожском направлении, и решение о перемещении жителей связано, в том числе с созданием масштабных оборонительных укреплений.
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что натовское руководство украинскими военными требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами.
По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.