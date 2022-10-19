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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 октября
Погода Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T17:31+0300
2022-10-19T17:31+0300
2022-10-19T17:37+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. В четверг, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град, на море – смерч.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 октября
17:31 19.10.2022 (обновлено: 17:37 19.10.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik. В четверг, 20 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, местами град, на море – смерч.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +13°С до +18°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.