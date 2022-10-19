https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/sovet-federatsii-utverdil-ukaz-o-vvedenii-voennogo-polozheniya-v-novykh-regionakh-rossii-1042143658.html

Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в новых регионах России

Совет Федерации утвердил указ о введении военного положения в новых регионах России

Согласно указу, военное положение будет введено в полночь, в ночь с 19 на 20 октября. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T17:49+0300

2022-10-19T17:49+0300

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах, сообщает РИА Новости. Свое решение российский лидер объяснил тем, что киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам ведения борьбы, отказывается признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Указ о вхождении новых субъектов в состав России был подписан Владимиром Путиным 5 октября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/sredniy-uroven-reagirovaniya-na-ugrozy-vveden-v-nekotorykh-regionakh-rossii-1042136714.html

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