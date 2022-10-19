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Средний уровень реагирования на угрозы введен в некоторых регионах России
Средний уровень реагирования на угрозы введен в некоторых регионах России
О введении трех уровней реагирования на возникающие риски президент России заявил на заседании Совбеза. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T15:49+0300
2022-10-19T15:49+0300
2022-10-19T15:59+0300
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Владимир Путин заявил о введении среднего уровня реагирования на угрозы в ряде регионов Южной и Центральной части России.Руководители этих регионов будут проводить отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне, мобилизационные мероприятия в сфере экономики, реализовывать меры для удовлетворения потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.Таким образом, на территориях, на которых действует уровень повышенной готовности, будет усилена охрана общественного порядка, вводится особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, часть жителей может быть временно отселена в безопасные районы, кроме того, вводится особый режим въезда на территорию и выезда из нее, ограничивается свобода передвижения.Также на заседании Совбеза президент заявил, что главы всех регионов будут наделены дополнительным полномочиями. Они должны будут реализовывать меры для обеспечения безопасности людей и критически важных объектов, поддержанию общественного порядка и повышению устойчивости экономики. Для координации этих действий будут создаваться соответствующие штабы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/voennoe-polozhenie-obyavleno-v-dnr-lnr-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-1042135804.html
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Средний уровень реагирования на угрозы введен в некоторых регионах России
15:49 19.10.2022 (обновлено: 15:59 19.10.2022)
О введении трех уровней реагирования на возникающие риски президент России заявил на заседании Совбеза.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik.
Владимир Путин заявил
о введении среднего уровня реагирования на угрозы в ряде регионов Южной и Центральной части России.
Введение уровня повышенной готовности касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Руководители этих регионов будут проводить отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне, мобилизационные мероприятия в сфере экономики, реализовывать меры для удовлетворения потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Таким образом, на территориях, на которых действует уровень повышенной готовности, будет усилена охрана общественного порядка, вводится особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, часть жителей может быть временно отселена в безопасные районы, кроме того, вводится особый режим въезда на территорию и выезда из нее, ограничивается свобода передвижения.
Также на заседании Совбеза президент заявил, что главы всех регионов будут наделены дополнительным полномочиями. Они должны будут реализовывать меры для обеспечения безопасности людей и критически важных объектов, поддержанию общественного порядка и повышению устойчивости экономики. Для координации этих действий будут создаваться соответствующие штабы.