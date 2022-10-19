https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/sredniy-uroven-reagirovaniya-na-ugrozy-vveden-v-nekotorykh-regionakh-rossii-1042136714.html

Средний уровень реагирования на угрозы введен в некоторых регионах России

Средний уровень реагирования на угрозы введен в некоторых регионах России

О введении трех уровней реагирования на возникающие риски президент России заявил на заседании Совбеза. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T15:49+0300

2022-10-19T15:49+0300

2022-10-19T15:59+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Владимир Путин заявил о введении среднего уровня реагирования на угрозы в ряде регионов Южной и Центральной части России.Руководители этих регионов будут проводить отдельные мероприятия по территориальной и гражданской обороне, мобилизационные мероприятия в сфере экономики, реализовывать меры для удовлетворения потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.Таким образом, на территориях, на которых действует уровень повышенной готовности, будет усилена охрана общественного порядка, вводится особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, часть жителей может быть временно отселена в безопасные районы, кроме того, вводится особый режим въезда на территорию и выезда из нее, ограничивается свобода передвижения.Также на заседании Совбеза президент заявил, что главы всех регионов будут наделены дополнительным полномочиями. Они должны будут реализовывать меры для обеспечения безопасности людей и критически важных объектов, поддержанию общественного порядка и повышению устойчивости экономики. Для координации этих действий будут создаваться соответствующие штабы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/voennoe-polozhenie-obyavleno-v-dnr-lnr-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-1042135804.html

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