https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/voennoe-polozhenie-obyavleno-v-dnr-lnr-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-1042135804.html
Военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье
Военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье
Российский лидер обвинил киевский режим в террористических методах и диверсиях, которые приводят к гибели мирных граждан. 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T15:06+0300
2022-10-19T15:06+0300
2022-10-19T16:01+0300
новости
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СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Путин напомнил взрыв на Крымском мосту, к которому причастны украинские спецслужбы, подчеркнул, что были пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового скопления людей и на важных инфраструктурных объектах, таких как объекты ядерной энергетики.Указ должен быть утвержден Советом Федерации, его заседание пройдет сегодня, в 17:00. Само военное положение, согласно указу, будет введено в полночь, в ночь с 19 на 20 октября.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье
15:06 19.10.2022 (обновлено: 16:01 19.10.2022)
Российский лидер обвинил киевский режим в террористических методах и диверсиях, которые приводят к гибели мирных граждан.
СУХУМ, 19 окт – Sputnik.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил
о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Путин напомнил взрыв на Крымском мосту, к которому причастны украинские спецслужбы, подчеркнул, что были пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового скопления людей и на важных инфраструктурных объектах, таких как объекты ядерной энергетики.
"В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства," – заявил президент.
Указ должен быть утвержден Советом Федерации, его заседание пройдет сегодня, в 17:00. Само военное положение, согласно указу, будет введено в полночь, в ночь с 19 на 20 октября.