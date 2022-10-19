https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/voennoe-polozhenie-obyavleno-v-dnr-lnr-khersonskoy-oblasti-i-zaporozhe-1042135804.html

Военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье

Военное положение объявлено в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье

Российский лидер обвинил киевский режим в террористических методах и диверсиях, которые приводят к гибели мирных граждан. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T15:06+0300

2022-10-19T15:06+0300

2022-10-19T16:01+0300

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/05/1037950402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6eb05f690663158d044585cbc1493170.jpg

СУХУМ, 19 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Путин напомнил взрыв на Крымском мосту, к которому причастны украинские спецслужбы, подчеркнул, что были пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового скопления людей и на важных инфраструктурных объектах, таких как объекты ядерной энергетики.Указ должен быть утвержден Советом Федерации, его заседание пройдет сегодня, в 17:00. Само военное положение, согласно указу, будет введено в полночь, в ночь с 19 на 20 октября.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости