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Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуме
Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуме
Осужденный сбывал наркотики путем тайных закладок, местоположение которых отправлял не покупателю напрямую, а посреднику в Telegram. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T12:29+0300
2022-10-20T12:29+0300
2022-10-20T12:29+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден на девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии. Об этом сообщается на сайте Сухумского горсуда.Размещая закладку, задержанный фотографировал место на телефон и отправлял эти фото "Панде", который, в свою очередь, отправлял их покупателю. Две закладки с наркотиками были размещены на улице Бегуа в Сухуме, еще одна – на пересечении улиц Ардзинба и Чачба, оставшиеся свертки Жамалидинов хранил при себе.28 апреля он был задержан сотрудниками МВД Абхазии, в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у гражданина Жамалидинова семь свертков с метадоном. Закладки, которые сделал задержанный, были обнаружены и изъяты в тот же день, их общая масса составила 0,81 грамма.По адресу, где временно проживал Жамалидинов, были обнаружены упаковки изоленты и электронные весы. За совершение преступлений Сирожиддин Жамалидинов был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 000 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/zhitel-sukhuma-arestovan-za-vvoz-zapreschennykh-veschestv-v-abkhaziyu-1042150224.html
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наркотики, новости, абхазия
наркотики, новости, абхазия
Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуме
Осужденный сбывал наркотики путем тайных закладок, местоположение которых отправлял не покупателю напрямую, а посреднику в Telegram.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik.
Гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден на девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии. Об этом сообщается
на сайте Сухумского горсуда.
Следствием установлено, что Жамалидинов при посредничестве неустановленных лиц под никнеймами "Лулуя" и "Панда", с которыми познакомился в Telegram, незаконно приобрел метадон в крупном размере, чтобы реализовать его в абхазской столице путем тайных закладок.
Размещая закладку, задержанный фотографировал место на телефон и отправлял эти фото "Панде", который, в свою очередь, отправлял их покупателю. Две закладки с наркотиками были размещены на улице Бегуа в Сухуме, еще одна – на пересечении улиц Ардзинба и Чачба, оставшиеся свертки Жамалидинов хранил при себе.
28 апреля он был задержан сотрудниками МВД Абхазии, в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у гражданина Жамалидинова семь свертков с метадоном. Закладки, которые сделал задержанный, были обнаружены и изъяты в тот же день, их общая масса составила 0,81 грамма.
По адресу, где временно проживал Жамалидинов, были обнаружены упаковки изоленты и электронные весы.
За совершение преступлений Сирожиддин Жамалидинов был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 000 рублей.