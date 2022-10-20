https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-na-devyat-let-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042150504.html

Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуме

Гражданин Узбекистана осужден на девять лет заключения за сбыт наркотиков в Сухуме

Осужденный сбывал наркотики путем тайных закладок, местоположение которых отправлял не покупателю напрямую, а посреднику в Telegram. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T12:29+0300

2022-10-20T12:29+0300

2022-10-20T12:29+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Гражданин Узбекистана Сирожиддин Жамалидинов осужден на девять лет лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере на территории Абхазии. Об этом сообщается на сайте Сухумского горсуда.Размещая закладку, задержанный фотографировал место на телефон и отправлял эти фото "Панде", который, в свою очередь, отправлял их покупателю. Две закладки с наркотиками были размещены на улице Бегуа в Сухуме, еще одна – на пересечении улиц Ардзинба и Чачба, оставшиеся свертки Жамалидинов хранил при себе.28 апреля он был задержан сотрудниками МВД Абхазии, в ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у гражданина Жамалидинова семь свертков с метадоном. Закладки, которые сделал задержанный, были обнаружены и изъяты в тот же день, их общая масса составила 0,81 грамма.По адресу, где временно проживал Жамалидинов, были обнаружены упаковки изоленты и электронные весы. За совершение преступлений Сирожиддин Жамалидинов был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 350 000 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/zhitel-sukhuma-arestovan-za-vvoz-zapreschennykh-veschestv-v-abkhaziyu-1042150224.html

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