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Житель Сухума арестован за ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Житель Сухума арестован за ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Наркотики и "Лирику" задержанный приобрел в Адлере и пытался провезти в Абхазию без цели сбыта. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Сухумский городской суд взял под стражу гражданина Абхазии Селима Дурана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ввозе наркотических и психотропных веществ на территорию республики. Об этом сообщает сайт Сухумского горсуда. По версии следствия, 14 октября задержанный, осознавая противоправность своих действий, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время приобрел запрещенные вещества в Адлере без цели сбыта. Мефедрон и "Лирику" он хранил при себе, когда проходил таможенный контроль на КПП "Псоу".По решению суда, Селим Дуран будет находиться под стражей два месяца. Он считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/delo-v-otnoshenii-chepelya-i-romankova-napravleno-v-sukhumskiy-sud-1041740508.html
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Житель Сухума арестован за ввоз запрещенных веществ в Абхазию

11:08 20.10.2022 (обновлено: 11:23 20.10.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 20.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Наркотики и "Лирику" задержанный приобрел в Адлере и пытался провезти в Абхазию без цели сбыта.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Сухумский городской суд взял под стражу гражданина Абхазии Селима Дурана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ввозе наркотических и психотропных веществ на территорию республики. Об этом сообщает сайт Сухумского горсуда.

Сообщается, что через границу Дуран провез 1,91 грамма наркотика мефедрон и 59,7 грамма психотропного вещества прегабалин в крупном размере.

По версии следствия, 14 октября задержанный, осознавая противоправность своих действий, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время приобрел запрещенные вещества в Адлере без цели сбыта. Мефедрон и "Лирику" он хранил при себе, когда проходил таможенный контроль на КПП "Псоу".
По решению суда, Селим Дуран будет находиться под стражей два месяца. Он считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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