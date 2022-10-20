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Житель Сухума арестован за ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Житель Сухума арестован за ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Наркотики и "Лирику" задержанный приобрел в Адлере и пытался провезти в Абхазию без цели сбыта. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Сухумский городской суд взял под стражу гражданина Абхазии Селима Дурана, подозреваемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ввозе наркотических и психотропных веществ на территорию республики. Об этом сообщает сайт Сухумского горсуда. По версии следствия, 14 октября задержанный, осознавая противоправность своих действий, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время приобрел запрещенные вещества в Адлере без цели сбыта. Мефедрон и "Лирику" он хранил при себе, когда проходил таможенный контроль на КПП "Псоу".По решению суда, Селим Дуран будет находиться под стражей два месяца. Он считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/delo-v-otnoshenii-chepelya-i-romankova-napravleno-v-sukhumskiy-sud-1041740508.html

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