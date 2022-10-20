https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/izbran-novyy-predsedatel-sukhumskogo-gorsobraniya-1042169684.html

Избран новый председатель Сухумского горсобрания

Избран новый председатель Сухумского горсобрания

На пост главы горсобрания претендовали Дмитрий Осия и Давид Чхеидзе. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T19:05+0300

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Дмитрий Осия избран новым председателем Сухумского городского собрания, сообщает пресс-служба органа.Предыдущим главой собрания был Ираклий Харчилава, который досрочно сложил свои полномочия. Новый председатель был избран путем тайного голосования, в бюллетень были включены две кандидатуры - Дмитрий Осия и Давид Чхеидзе. Также тайным голосованием был избран заместитель председателя, им стал Ираклий Харчилава. Дмитрий Осия родился 11 января 1991 года в Сухуме. В 2014 году стал работать в Министерстве энергетики, транспорта и связи, после реорганизации которого переведен в Госуправления связи и массовых коммуникаций на должность ведущего инженера, с 2015 по 2019 год был заместителем начальника.С 2020 года по настоящее время работает заместителем председателя Госкомсвязи, а также преподает на физико-математическом факультете АГУ.Осия - кандидат технических наук, автор 12 научных публикаций, участвовал в разработке 14 проектов нормативно-правовых документов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/oglasheny-okonchatelnye-rezultaty-vyborov-v-gagrskoe-rayonnoe-sobranie-1042163645.html

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