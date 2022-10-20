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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 октября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 21 октября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточного отрога антициклона с северо-запада. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. В пятницу, 21 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, гроза, днем без осадков.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами в порывах до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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