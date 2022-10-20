https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-1042149540.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов
Росавиация продлила режим ограничения полетов
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 октября и с тех пор не раз продлевался. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T10:11+0300
2022-10-20T10:11+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, сообщает Росавиация.Самолеты временно не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Российские авиакомпании организовывают альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/rospotrebnadzor-planiruet-organizovat-vyborochnoe-testirovanie-na-covid-19-v-aeroportakh-1042098186.html
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россия, аэропорты, новости
россия, аэропорты, новости
Росавиация продлила режим ограничения полетов
10:11 20.10.2022 (обновлено: 10:23 20.10.2022)
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 октября и с тех пор не раз продлевался.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik.
Продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября 2022 года 03:45 по московскому времени", – говорится в сообщении.
Самолеты временно не летают в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные воздушные гавани работают в штатном режиме. Российские авиакомпании организовывают альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Москвы, Волгограда и Минвод.