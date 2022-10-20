https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/vladimir-putin-podpisal-ukaz-ob-uprazdnenii-rosturizma-1042149982.html

Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Функции Ростуризма передаются Минэкономразвития, это же касается и судебных обязательств агентства. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T10:46+0300

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владимир путин

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Документ опубликован на портале правовой информации.Сообщается, что агентство упразднено "в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти".Функции Ростуризма, в соответствии с указом, передаются Министерству экономического развития России. Курировать сферу туризма продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Федеральное агентство по туризму было основано в 2004 году, с 2019 года им руководила Зарина Догузова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/teymuraz-khishba-obsudil-perspektivy-razvitiya-turizma-v-abkhazii-s-zamglavy-rosturizma-1040739114.html

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