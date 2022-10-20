https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/vladimir-putin-proveril-khod-podgotovki-mobilizovannykh-v-ryazanskoy-oblasti-1042169838.html

Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных в Рязанской области

Верховный главнокомандующий ВС России посетил занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, а также стрелковый комплекс. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T19:38+0300

2022-10-20T19:38+0300

2022-10-20T19:38+0300

владимир путин

новости

россия

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СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Российский президент Владимир Путин посетил военный полигон Западного военного округа в Рязанской области, на котором проходят подготовку мобилизованные бойцы. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Президент проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, в том числе ведение боя в городских условиях и отработку борьбы с применением тяжелой бронетехники.Кроме того, Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные отрабатываю разные виды стрельбы под руководством опытных командиров и инструкторов. Там глава государства сам попробовал свои силы и сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки СВД.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/putin-rasskazal-kogda-v-rossii-zavershitsya-chastichnaya-mobilizatsiya-1042057533.html

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