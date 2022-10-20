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Второй этап ремонта улицы Гумистинской начался в Гудауте
Второй этап ремонта улицы Гумистинской начался в Гудауте
На капитальный ремонт улицы Гумистинской в Гудауте было выделено около 22 миллионов рублей из районного бюджета. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T09:42+0300
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ГУДАУТА, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Асфальтирование улицы Гумистинской, ведущей от республиканской трассы к центру Гудауты, завершится в ближайшие десять дней, рассказал главный архитектор Гудаутского района Адгур Тарба."На этот объем работы было выделено около 22 миллионов рублей. Все деньги из районного бюджета. Заказчиком выступает администрация Гудаутского района, а подрядчик – "Дорожно-строительный комбинат", – рассказал онПо словам Тарба, асфальт на этой улице кладут в два слоя. Толщина покрытия местами достигает до 12-15 сантиметров в зависимости от рельефа дороги. Он добавил, что работы планируют выполнить в намеченные сроки, если этому не помешают погодные условия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/novyy-asfalt-polozhat-na-ploschadi-u-sukhumskogo-vokzala-1041556314.html
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абхазия, новости, гудаута
Второй этап ремонта улицы Гумистинской начался в Гудауте
09:42 20.10.2022 (обновлено: 09:58 20.10.2022)
На капитальный ремонт улицы Гумистинской в Гудауте было выделено около 22 миллионов рублей из районного бюджета.
ГУДАУТА, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Асфальтирование улицы Гумистинской, ведущей от республиканской трассы к центру Гудауты, завершится в ближайшие десять дней, рассказал главный архитектор Гудаутского района Адгур Тарба.
Он уточнил, протяженность дороги составляет 1200 метров. Работы начались в сентябре 2022 года и велись поэтапно.
"На этот объем работы было выделено около 22 миллионов рублей. Все деньги из районного бюджета. Заказчиком выступает администрация Гудаутского района, а подрядчик – "Дорожно-строительный комбинат", – рассказал он
По словам Тарба, асфальт на этой улице кладут в два слоя. Толщина покрытия местами достигает до 12-15 сантиметров в зависимости от рельефа дороги.
Он добавил, что работы планируют выполнить в намеченные сроки, если этому не помешают погодные условия.