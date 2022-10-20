https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/zhitel-nizhney-eshery-byl-arestovan-po-podozreniyu-v-umyshlennom-ubiystve-1042167273.html

Житель Нижней Эшеры был арестован по подозрению в умышленном убийстве

Житель Нижней Эшеры был арестован по подозрению в умышленном убийстве

Согласно версии следствия, задержанный убил своего односельчанина Отари Мушба. 20.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-20T18:24+0300

2022-10-20T18:24+0300

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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Житель села Нижняя Эшера Сергей Тванба был арестован по подозрению в совершении умышленного убийства, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.Преступник нанес ему не менее двух колото-резаных ран, Мушба скончался на месте, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.Сергей Тванба был задержан 19 октября, в ходе допроса он сознался в содеянном. Орган предварительного расследования в установленный законом срок направит в Сухумский горсуд ходатайство об избрании для Тванба меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-na-devyat-let-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042150504.html

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