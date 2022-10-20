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Житель Нижней Эшеры был арестован по подозрению в умышленном убийстве
Житель Нижней Эшеры был арестован по подозрению в умышленном убийстве
Согласно версии следствия, задержанный убил своего односельчанина Отари Мушба. 20.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-20T18:24+0300
2022-10-20T18:24+0300
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СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Житель села Нижняя Эшера Сергей Тванба был арестован по подозрению в совершении умышленного убийства, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.Преступник нанес ему не менее двух колото-резаных ран, Мушба скончался на месте, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.Сергей Тванба был задержан 19 октября, в ходе допроса он сознался в содеянном. Орган предварительного расследования в установленный законом срок направит в Сухумский горсуд ходатайство об избрании для Тванба меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/grazhdanin-uzbekistana-osuzhden-na-devyat-let-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1042150504.html
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Житель Нижней Эшеры был арестован по подозрению в умышленном убийстве
Согласно версии следствия, задержанный убил своего односельчанина Отари Мушба.
СУХУМ, 20 окт – Sputnik.
Житель села Нижняя Эшера Сергей Тванба был арестован по подозрению в совершении умышленного убийства, сообщает
сайт Генпрокуратуры Абхазии.
Согласно материалам следствия, в ночь с 15 на 16 октября в помещении пункта охраны нефункционирующего мельзавода в Нижней Эшере был убит житель села Отари Мушба.
Преступник нанес ему не менее двух колото-резаных ран, Мушба скончался на месте, его тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Сергей Тванба был задержан 19 октября, в ходе допроса он сознался в содеянном.
Орган предварительного расследования в установленный законом срок направит в Сухумский горсуд ходатайство об избрании для Тванба меры пресечения в виде заключения под стражу.