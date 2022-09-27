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Дело Чепеля и Романкова направлено в Сухумский суд
Дело Чепеля и Романкова направлено в Сухумский суд
За попытку сбыта на территории республики 39 грамм метадона россиянам может грозить длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T13:54+0300
2022-09-27T13:54+0300
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СУХУМ, 27 сен - Spunik. Уголовное дело в отношении россиян Александра Чепеля и Владимира Романкова было направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Чепель и Романков, жители Ставропольского края, были задержаны по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории Абхазии группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 3 статьи 224 УК Абхазии).В общей сложности у них было найдено и изъято около 39 граммов метадона, расфасованных в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет. Сбывать наркотики задержанные планировали в Сухуме, за каждую закладку они должны были получить 500 рублей. 23 июля они были задержаны с поличным в районе Келасурского вокзала и взяты под стражу по решению суда.Ранее сообщалось, что за совершение преступления россиянам могут грозить длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/muzhchina-byl-arestovan-za-vvoz-narkotikov-v-abkhaziyu-1041664934.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Дело Чепеля и Романкова направлено в Сухумский суд
13:54 27.09.2022 (обновлено: 15:28 27.09.2022)
За попытку сбыта на территории республики 39 грамм метадона россиянам может грозить длительное тюремное заключение, вплоть до пожизненного.
СУХУМ, 27 сен - Spunik.
Уголовное дело в отношении россиян Александра Чепеля и Владимира Романкова было направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
Чепель и Романков, жители Ставропольского края, были задержаны по факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере на территории Абхазии группой лиц по предварительному сговору (пункт "в" части 3 статьи 224 УК Абхазии).
В общей сложности у них было найдено и изъято около 39 граммов метадона, расфасованных в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет.
Сбывать наркотики задержанные планировали в Сухуме, за каждую закладку они должны были получить 500 рублей. 23 июля они были задержаны с поличным в районе Келасурского вокзала и взяты под стражу по решению суда.
Ранее сообщалось
, что за совершение преступления россиянам могут грозить длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.