https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/bolee-tysyachi-narushiteley-gosgranitsy-po-reke-ingur-bylo-poymano-s-nachala-goda-1042175271.html
Более тысячи нарушителей госграницы по реке Ингур было поймано с начала года
Более тысячи нарушителей госграницы по реке Ингур было поймано с начала года
Мероприятия по охране госграницы по реке Ингур осуществляют сотрудники СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T11:40+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Более тысячи нарушителей госграницы между Абхазией и Грузией по реке Ингур было поймано в период с 1 января по 30 сентября, сообщается на сайте СГБ республики.Кроме того, за это время возбуждено десять уголовных дел по части 1 статьи 324 УК Абхазии о незаконном пересечении госграницы.Также за это время пресечено более 20 попыток незаконного перемещения через границу различных грузов, изъято более 4400 блоков сигарет на общую сумму около 1,8 миллиона рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/v-sgb-rasskazali-mogut-li-inostrantsy-popast-v-gruziyu-cherez-abkhaziyu-1041956915.html
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Более тысячи нарушителей госграницы по реке Ингур было поймано с начала года
11:40 21.10.2022 (обновлено: 12:07 21.10.2022)
Мероприятия по охране госграницы по реке Ингур осуществляют сотрудники СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik.
Более тысячи нарушителей госграницы между Абхазией и Грузией по реке Ингур было поймано в период с 1 января по 30 сентября, сообщается
на сайте СГБ республики.
Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима (статья 190 КоАП Абхазии), нарушение режима госграницы (статья 190 п.1 КоАП) и нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних водах (статья 190 п.2 КоАП).
Кроме того, за это время возбуждено десять уголовных дел по части 1 статьи 324 УК Абхазии о незаконном пересечении госграницы.
Также за это время пресечено более 20 попыток незаконного перемещения через границу различных грузов, изъято более 4400 блоков сигарет на общую сумму около 1,8 миллиона рублей.