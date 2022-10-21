https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/bolee-tysyachi-narushiteley-gosgranitsy-po-reke-ingur-bylo-poymano-s-nachala-goda-1042175271.html

Более тысячи нарушителей госграницы по реке Ингур было поймано с начала года

Более тысячи нарушителей госграницы по реке Ингур было поймано с начала года

Мероприятия по охране госграницы по реке Ингур осуществляют сотрудники СГБ Абхазии совместно с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Более тысячи нарушителей госграницы между Абхазией и Грузией по реке Ингур было поймано в период с 1 января по 30 сентября, сообщается на сайте СГБ республики.Кроме того, за это время возбуждено десять уголовных дел по части 1 статьи 324 УК Абхазии о незаконном пересечении госграницы.Также за это время пресечено более 20 попыток незаконного перемещения через границу различных грузов, изъято более 4400 блоков сигарет на общую сумму около 1,8 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/v-sgb-rasskazali-mogut-li-inostrantsy-popast-v-gruziyu-cherez-abkhaziyu-1041956915.html

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