https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/chetyre-cheloveka-pogibli-posle-udara-vsu-po-pereprave-v-khersone-1042172972.html
Четыре человека погибли после удара ВСУ по переправе в Херсоне
Четыре человека погибли после удара ВСУ по переправе в Херсоне
После ракетного удара украинских войск погибли четыре человека, многие, в том числе дети, пострадали. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T09:00+0300
2022-10-21T09:00+0300
2022-10-21T10:17+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Четыре человека погибли после ракетного удара ВСУ, нанесенного по гражданской переправе в Херсоне, заявил в эфире "Соловьев Live" замглавы области Кирилл Стремоусов.18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что натовское руководство украинскими военными требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами.По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.19 октября власти Херсонской области заявили, что планируют переместить на левый берег Днепра и в соседние российские регионы порядка 50-60 тысяч местных жителей. Процесс должен занять около шести дней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/poryadka-50-60-tysyach-zhiteley-planiruyut-peremestit-vlasti-khersonskoy-oblasti-1042130742.html
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Четыре человека погибли после удара ВСУ по переправе в Херсоне
09:00 21.10.2022 (обновлено: 10:17 21.10.2022)
После ракетного удара украинских войск погибли четыре человека, многие, в том числе дети, пострадали.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Четыре человека погибли после ракетного удара ВСУ, нанесенного по гражданской переправе в Херсоне, заявил в эфире "Соловьев Live" замглавы области Кирилл Стремоусов.
Сообщается, что по переправе через Днепр было выпущено 12 ракет.
18 октября командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что натовское руководство украинскими военными требует от Киева наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь с жертвами.
По его словам, есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
19 октября власти Херсонской области заявили, что планируют переместить на левый берег Днепра и в соседние российские регионы порядка 50-60 тысяч местных жителей. Процесс должен занять около шести дней.