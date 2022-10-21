https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/inventarizatsiya-obektov-grazhdanskoy-oborony-nachalas-v-sukhume-1042186522.html

Инвентаризация объектов гражданской обороны началась в Сухуме

Инвентаризация объектов гражданской обороны началась в Сухуме

В заседании столичного горсобрания также принимали участие представители минобороны, МЧС и начальники городских управ. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T17:50+0300

2022-10-21T17:50+0300

2022-10-21T17:50+0300

в абхазии

абхазия

сухум

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/16/1032061879_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7b6eb372fb5682bcaf032f9ee7898cc8.jpg

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Сухуме началась инвентаризация объектов гражданской обороны, сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания."Сейчас все убежища и простейшие укрытия проходят инвентаризацию для того, чтобы определить балансодержателя и привести помещения в надлежащее состояние", - заявил начальник управы № 3 Астамур Матуа.Глава горсобрания Дмитрий Осия подчеркнул, что выделение средств на ремонт убежищ и укрытий нужно предусмотреть при принятии следующего бюджета. Кроме того, следует выделить средства на теоретическую и практическую подготовку резервистов.Также в ходе совещания генерал-майор Илья Гамисония рассказал участникам заседания о мобилизационных мероприятиях, о работе с резервистами, их учете и подготовке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/izbran-novyy-predsedatel-sukhumskogo-gorsobraniya-1042169684.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, новости