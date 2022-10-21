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Инвентаризация объектов гражданской обороны началась в Сухуме
Инвентаризация объектов гражданской обороны началась в Сухуме
В заседании столичного горсобрания также принимали участие представители минобороны, МЧС и начальники городских управ. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T17:50+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Сухуме началась инвентаризация объектов гражданской обороны, сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания."Сейчас все убежища и простейшие укрытия проходят инвентаризацию для того, чтобы определить балансодержателя и привести помещения в надлежащее состояние", - заявил начальник управы № 3 Астамур Матуа.Глава горсобрания Дмитрий Осия подчеркнул, что выделение средств на ремонт убежищ и укрытий нужно предусмотреть при принятии следующего бюджета. Кроме того, следует выделить средства на теоретическую и практическую подготовку резервистов.Также в ходе совещания генерал-майор Илья Гамисония рассказал участникам заседания о мобилизационных мероприятиях, о работе с резервистами, их учете и подготовке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/izbran-novyy-predsedatel-sukhumskogo-gorsobraniya-1042169684.html
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Инвентаризация объектов гражданской обороны началась в Сухуме
В заседании столичного горсобрания также принимали участие представители минобороны, МЧС и начальники городских управ.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В Сухуме началась инвентаризация объектов гражданской обороны, сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания.
"Сейчас все убежища и простейшие укрытия проходят инвентаризацию для того, чтобы определить балансодержателя и привести помещения в надлежащее состояние", - заявил начальник управы № 3 Астамур Матуа.
Глава горсобрания Дмитрий Осия подчеркнул, что выделение средств на ремонт убежищ и укрытий нужно предусмотреть при принятии следующего бюджета. Кроме того, следует выделить средства на теоретическую и практическую подготовку резервистов.
Также в ходе совещания генерал-майор Илья Гамисония рассказал участникам заседания о мобилизационных мероприятиях, о работе с резервистами, их учете и подготовке.