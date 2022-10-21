https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/mvd-abkhazii-uzhestochit-kontrol-za-soblyudeniem-pdd-v-svadebnyy-sezon-1042189776.html
МВД Абхазии ужесточит контроль за соблюдением ПДД в свадебный сезон
МВД Абхазии ужесточит контроль за соблюдением ПДД в свадебный сезон
В период проведения свадеб в республике учащаются случаи создания аварийных ситуаций на дорогах и беспорядочной стрельбы на торжествах. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T22:18+0300
2022-10-21T22:18+0300
2022-10-21T22:18+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. МВД Абхазии ужесточит контроль за соблюдением правил дорожного движения в период свадебных торжеств, сообщается на сайте ведомства."Подобные мероприятия являются профилактической мерой в связи с участившимися фактами безобразного поведения свадебных кортежей, а так же беспорядочной стрельбы на свадебных торжествах", - говорится в сообщении.По словам начальника УГАИ МВД Батала Агрба, сотрудники правоохранительных органов будут останавливать машины и даже задерживать нарушителей в случае необходимости.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/v-rezhime-protivostoyaniya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1042019869.html
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абхазия, мвд абхазии
МВД Абхазии ужесточит контроль за соблюдением ПДД в свадебный сезон
В период проведения свадеб в республике учащаются случаи создания аварийных ситуаций на дорогах и беспорядочной стрельбы на торжествах.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
МВД Абхазии ужесточит контроль за соблюдением правил дорожного движения в период свадебных торжеств, сообщается
на сайте ведомства.
Также будет усилена работа по выявлению фактов незаконного хранения оружия.
"Подобные мероприятия являются профилактической мерой в связи с участившимися фактами безобразного поведения свадебных кортежей, а так же беспорядочной стрельбы на свадебных торжествах", - говорится в сообщении.
По словам начальника УГАИ МВД Батала Агрба, сотрудники правоохранительных органов будут останавливать машины и даже задерживать нарушителей в случае необходимости.