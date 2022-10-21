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https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-budet-rabotat-v-novom-afone-1042177922.html
Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне
Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне
Осматривать пациентов врачи будут бесплатно и в порядке живой очереди, попасть на прием можно 24 и 25 октября, с 09:00 до 17:00. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне 24 и 25 октября, сообщает Минздрав Абхазии.Кроме взрослых, врачи смогут осмотреть и детей возрастом от семи лет.Для того, чтобы провериться, пациент должен предъявить любой документ, удостоверяющий личность, а также не иметь воспалительных заболеваний.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/mobilnyy-kompleks-diagnostiki-zreniya-vozobnovil-rabotu-v-abkhazii-1042084054.html
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Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне

12:20 21.10.2022 (обновлено: 12:30 21.10.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкXI Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России"
XI Всероссийский форум Здоровье нации – основа процветания России - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Осматривать пациентов врачи будут бесплатно и в порядке живой очереди, попасть на прием можно 24 и 25 октября, с 09:00 до 17:00.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне 24 и 25 октября, сообщает Минздрав Абхазии.
Прием пациентов будет проходить бесплатно с 09:00 до 17:00 у городской больницы по адресу улица Ладария, 7.
Кроме взрослых, врачи смогут осмотреть и детей возрастом от семи лет.
Для того, чтобы провериться, пациент должен предъявить любой документ, удостоверяющий личность, а также не иметь воспалительных заболеваний.
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