https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/peredvizhnoy-kompleks-po-diagnostike-zreniya-budet-rabotat-v-novom-afone-1042177922.html

Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне

Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне

Осматривать пациентов врачи будут бесплатно и в порядке живой очереди, попасть на прием можно 24 и 25 октября, с 09:00 до 17:00. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Передвижной комплекс по диагностике зрения будет работать в Новом Афоне 24 и 25 октября, сообщает Минздрав Абхазии.Кроме взрослых, врачи смогут осмотреть и детей возрастом от семи лет.Для того, чтобы провериться, пациент должен предъявить любой документ, удостоверяющий личность, а также не иметь воспалительных заболеваний.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/mobilnyy-kompleks-diagnostiki-zreniya-vozobnovil-rabotu-v-abkhazii-1042084054.html

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