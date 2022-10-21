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Погода в Абхазии на выходные 22 и 23 октября

Погода в Абхазии на выходные 22 и 23 октября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием обширного антициклона с северо-запада. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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