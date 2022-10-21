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Ульяновец приговорен к крупному штрафу за нарушение правил ввоза машины из Абхазии
Ульяновец приговорен к крупному штрафу за нарушение правил ввоза машины из Абхазии
Обвиняемый ввез в Россию автомобиль для личного пользования под видом транспорта для международной перевозки и уклонился от уплаты таможенных платежей. 21.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-21T13:00+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Житель Ульяновска, уклонившийся от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии, приговорен к крупному штрафу, сообщает пресс-служба Самарской таможни.Согласно решению таможенных органов, он должен был вывезти машину из России до 10 марта, но он этого не сделал.Сотрудники таможни выяснили, что автомобиль въехал на территорию Ульяновской области и использовался в личных целях, кроме того, его пытались продать. Таким образом, ульяновец умышленно осуществил незаконный ввоз автомобиля, уклонившись от уплаты таможенных платежей в сумме 2,3 миллиона рублей.Суд Сочи вынес обвинительный приговор по этому делу. Машина была изъята, а сам россиянин приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-za-nezakonnyy-vvoz-v-rossiyu-avto-zaregistrirovannykh-v-abkhazii-1042039610.html
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Ульяновец приговорен к крупному штрафу за нарушение правил ввоза машины из Абхазии
13:00 21.10.2022 (обновлено: 13:25 21.10.2022)
Обвиняемый ввез в Россию автомобиль для личного пользования под видом транспорта для международной перевозки и уклонился от уплаты таможенных платежей.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik
. Житель Ульяновска, уклонившийся от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии, приговорен к крупному штрафу, сообщает
пресс-служба Самарской таможни.
Россиянин ввез в Россию автомобиль Nissan Fuga для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки. Согласно документам, он не был хозяином машины, но числился в качестве лица, ответственного за ее использование при международной перевозке товаров, пассажиров и багажа.
Согласно решению таможенных органов, он должен был вывезти машину из России до 10 марта, но он этого не сделал.
Сотрудники таможни выяснили, что автомобиль въехал на территорию Ульяновской области и использовался в личных целях, кроме того, его пытались продать. Таким образом, ульяновец умышленно осуществил незаконный ввоз автомобиля, уклонившись от уплаты таможенных платежей в сумме 2,3 миллиона рублей.
Суд Сочи вынес обвинительный приговор по этому делу. Машина была изъята, а сам россиянин приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.