https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/ulyanovets-prigovoren-k-krupnomu-shtrafu-za-narushenie-pravil-vvoza-mashiny-iz-abkhazii-1042178738.html

Ульяновец приговорен к крупному штрафу за нарушение правил ввоза машины из Абхазии

Ульяновец приговорен к крупному штрафу за нарушение правил ввоза машины из Абхазии

Обвиняемый ввез в Россию автомобиль для личного пользования под видом транспорта для международной перевозки и уклонился от уплаты таможенных платежей. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Житель Ульяновска, уклонившийся от уплаты таможенных платежей при ввозе автомобиля из Абхазии, приговорен к крупному штрафу, сообщает пресс-служба Самарской таможни.Согласно решению таможенных органов, он должен был вывезти машину из России до 10 марта, но он этого не сделал.Сотрудники таможни выяснили, что автомобиль въехал на территорию Ульяновской области и использовался в личных целях, кроме того, его пытались продать. Таким образом, ульяновец умышленно осуществил незаконный ввоз автомобиля, уклонившись от уплаты таможенных платежей в сумме 2,3 миллиона рублей.Суд Сочи вынес обвинительный приговор по этому делу. Машина была изъята, а сам россиянин приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-za-nezakonnyy-vvoz-v-rossiyu-avto-zaregistrirovannykh-v-abkhazii-1042039610.html

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