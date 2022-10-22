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Двое человек погибли в результате украинского обстрела города в Белгородской области
Двое человек погибли в результате украинского обстрела города в Белгородской области
Всего в результате обстрела пострадали 11 человек, двое из них погибли. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T15:06+0300
2022-10-22T15:06+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Двое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.Кроме того, снаряды задели гражданские инфраструктурные объекты. Без света остались более 15 тысяч жителей, сейчас идут работы по переподключению абонентов в другим источникам питания.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Он регулярно продлевается, в последний раз глава региона продлил его до 6 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/sredniy-uroven-reagirovaniya-na-ugrozy-vveden-v-nekotorykh-regionakh-rossii-1042136714.html
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Двое человек погибли в результате украинского обстрела города в Белгородской области
Всего в результате обстрела пострадали 11 человек, двое из них погибли.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
Двое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил
в своем официальном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что пострадали 11 человек, четверо из них были в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
Кроме того, снаряды задели гражданские инфраструктурные объекты. Без света остались более 15 тысяч жителей, сейчас идут работы по переподключению абонентов в другим источникам питания.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Он регулярно продлевается, в последний раз глава региона продлил его до 6 ноября.