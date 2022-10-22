https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/iskusstvo-na-ringe-i-kholste-istoriya-mikhri-i-melikha-achba-1042191751.html
Искусство на ринге и холсте: история Михри и Мелиха Ачба
Искусство на ринге и холсте: история Михри и Мелиха Ачба
Михри и Мелих Ачба были одними из самых известных представителей абхазской диаспоры в Турции. Брат посвятил жизнь спорту, сестра - искусству, и каждый преуспел... 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T12:40+0300
2022-10-22T12:40+0300
2022-10-22T12:40+0300
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Имя знаменитой турецкой художницы родом из Абхазии Михри Ачба широко известно в творческих кругах. Недавно фильм о Михри получил приз за лучший документальный фильм на кинофестивале "Золотой апельсин" в Анталье.Брат Михри – Мелих известный турецкий боксер, который за всю профессиональную карьеру ни одержал на ринге ни одного поражения.SputnikЗадатки талантаМихри Ачба часто называют первой черкесской женщиной-художницей и даже первой профессиональной художницей в Турции.В историко-литературном эссе Руслана Гожба "Из истории диаспоры: убыхи и абхазы – традиция и культура" говорится, что Ахмет Ачба "прекрасно разбирался в музыке, играл на многих инструментах, обладал ясным аналитическим умом".Сама Михри проявила любовь и способности к рисованию в раннем детстве. Отец решил развивать неординарные способности дочери и нанял для ее обучения главного художника при дворе султана - итальянца Фауста Зонаро."В то время в Османской империи даже представить было трудно, чтобы девушка занималась живописью и смогла отправиться на учебу в Европу. Михри по поддельному паспорту взяла билет и тайно из Галаты отправилась в Италию", - рассказывает Гожба.Преподавательская деятельностьПосле Рима Михри отправилась в Париж, где во время официального визита познакомилась с турецким министром экономики Джавит-беем, который поддерживал политику сближения Европы и Турции.Джавит-бей предложил Михри преподавать в стамбульской "Женской художественной школе", занялась она этим в 1913 году."Врожденное благородство Михри-Ханым, ее аристократизм, воспитанность, знания, высокий интеллект настолько стали близки ее ученицам, что последние, окончив школу живописи и выйдя впоследствии замуж, называли своих дочерей в честь любимой преподавательницы – Михри", - говорится в эссе историка.В 1914 году в Стамбуле, несмотря на протесты многих консерваторов, была открыта "Женская школа изящных искусств", а Михри стала ее руководителем.Портрет Папы РимскогоВ 1922 году после развода с супругом Михри Ачба переехала в Рим и стала рисовать портреты известных людей Италии. Одним из первых стал портрет итальянского писателя, драматурга, военного и политического деятеля Габриэля Д`Аннуцио. После нее, Михри была приглашена в Ватикан и нарисовала портрет Папы Римского.По информации Гожба, эта была первая восточная женщина, нарисовавшая Папу с натуры. Работа Михри Ачба хранится в Ватикане.В 1938 году художница переехала в Америку, где работала профессором искусствоведения и давала частные уроки детям состоятельных родителей.Михри Ачба скончалась в Нью-Йорке в 1954 году."Ее высокий профессиональный уровень, блестящее образование, человеческое обаяние оставили глубокий след в истории развития искусства", - считает Руслан Гожба.Мелих АчбаСемья Ачба оказалась богатой на таланты. Брат Михри – Мелих Ачба был известным турецким боксером, судьей международного класса.После окончания учебы в Галатасарайском лицее он отправился в Америку, где окончил Калифорнийский институт. В Америке Мелих участвовал в соревнованиях в весе 66 килограмм и стал обладателем "Золотой перчатки".В 1942 году Мелих Ачба возглавил Федерацию бокса Турции и был ее председателем четыре года. В 1947 году боксер вошел в Европейскую федерацию бокса и стал судить международные соревнования.Всего Мелих провел на ринге 359 боев и ни в одном не потерпел поражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vystavka-rabot-khudozhnikov-repatriantov-otkrylas-na-naberezhnoy-sukhuma-1039198523.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201108/Krov-predkov-istoriya-repatrianta-Atakana-Bganba-1031220564.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Dolgiy-put-domoy-kak-Enver-Bzagua-vernulsya-na-rodinu--1032811088.html
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абхазия, турция, история
Искусство на ринге и холсте: история Михри и Мелиха Ачба
Михри и Мелих Ачба были одними из самых известных представителей абхазской диаспоры в Турции. Брат посвятил жизнь спорту, сестра - искусству, и каждый преуспел в своем поприще.
Имя знаменитой турецкой художницы родом из Абхазии Михри Ачба широко известно в творческих кругах. Недавно фильм о Михри получил приз за лучший документальный фильм на кинофестивале "Золотой апельсин" в Анталье.
Брат Михри – Мелих известный турецкий боксер, который за всю профессиональную карьеру ни одержал на ринге ни одного поражения.
Задатки таланта
Михри Ачба часто называют первой черкесской женщиной-художницей и даже первой профессиональной художницей в Турции.
Он родилась в 1886 году в Стамбуле, районе Кадыкей. Михри была из знатной семьи – ее отец Ахмет Расим-паша Ачба был генералом медицинской службы, известным хирургом, которого за высокий профессионализм называли "министром медицины" и даже улица, на которой он проживал, носила его имя.
В историко-литературном эссе Руслана Гожба "Из истории диаспоры: убыхи и абхазы – традиция и культура" говорится, что Ахмет Ачба "прекрасно разбирался в музыке, играл на многих инструментах, обладал ясным аналитическим умом".
Сама Михри проявила любовь и способности к рисованию в раннем детстве. Отец решил развивать неординарные способности дочери и нанял для ее обучения главного художника при дворе султана - итальянца Фауста Зонаро.
"В то время в Османской империи даже представить было трудно, чтобы девушка занималась живописью и смогла отправиться на учебу в Европу. Михри по поддельному паспорту взяла билет и тайно из Галаты отправилась в Италию", - рассказывает Гожба.
Преподавательская деятельность
После Рима Михри отправилась в Париж, где во время официального визита познакомилась с турецким министром экономики Джавит-беем, который поддерживал политику сближения Европы и Турции.
Джавит-бей предложил Михри преподавать в стамбульской "Женской художественной школе", занялась она этим в 1913 году.
"Врожденное благородство Михри-Ханым, ее аристократизм, воспитанность, знания, высокий интеллект настолько стали близки ее ученицам, что последние, окончив школу живописи и выйдя впоследствии замуж, называли своих дочерей в честь любимой преподавательницы – Михри", - говорится в эссе историка.
В 1914 году в Стамбуле, несмотря на протесты многих консерваторов, была открыта "Женская школа изящных искусств", а Михри стала ее руководителем.
Портрет Папы Римского
В 1922 году после развода с супругом Михри Ачба переехала в Рим и стала рисовать портреты известных людей Италии. Одним из первых стал портрет итальянского писателя, драматурга, военного и политического деятеля Габриэля Д`Аннуцио. После нее, Михри была приглашена в Ватикан и нарисовала портрет Папы Римского.
По информации Гожба, эта была первая восточная женщина, нарисовавшая Папу с натуры. Работа Михри Ачба хранится в Ватикане.
В 1938 году художница переехала в Америку, где работала профессором искусствоведения и давала частные уроки детям состоятельных родителей.
Михри Ачба скончалась в Нью-Йорке в 1954 году.
"Ее высокий профессиональный уровень, блестящее образование, человеческое обаяние оставили глубокий след в истории развития искусства", - считает Руслан Гожба.
Мелих Ачба
Семья Ачба оказалась богатой на таланты. Брат Михри – Мелих Ачба был известным турецким боксером, судьей международного класса.
После окончания учебы в Галатасарайском лицее он отправился в Америку, где окончил Калифорнийский институт. В Америке Мелих участвовал в соревнованиях в весе 66 килограмм и стал обладателем "Золотой перчатки".
В 1942 году Мелих Ачба возглавил Федерацию бокса Турции и был ее председателем четыре года. В 1947 году боксер вошел в Европейскую федерацию бокса и стал судить международные соревнования.
Всего Мелих провел на ринге 359 боев и ни в одном не потерпел поражения.