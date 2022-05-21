Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума

СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На площади перед Абхазским драматическим театром открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны. На выставке представлено 25 работ, они выполнены в различных техниках и стилях.День памяти жертв Кавказской войны отмечается ежегодно 21 мая. В этот день людей, вынужденных покинуть Родину, вспоминает не только Абхазия, но и представители абхазских диаспор по всему миру.В Сухуме запланирован ряд мероприятий - легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов", зажжение костра, высадка сосен на набережной и возложение цветов к памятнику Махаджирам.Память жертв Кавказской войны почтили и в Гудауте - в торжественной церемонии приняли участие представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.
На выставке представлено 25 картин восьми художников, потомков абхазских махаджиров.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На площади перед Абхазским драматическим театром открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны.
На выставке представлено 25 работ, они выполнены в различных техниках и стилях.
"Техника в которой я работаю называется "микс", потому, что использую разные краски, акрил, маркер и другие. Это современное искусство - я рисую на листе магнолии, затем прикладываю ее к фотографии и получаются такие картины", - рассказал художник Кадир Тванба, приехавший в Абхазию из Турции.
День памяти жертв Кавказской войны отмечается ежегодно 21 мая. В этот день людей, вынужденных покинуть Родину, вспоминает не только Абхазия, но и представители абхазских диаспор по всему миру.