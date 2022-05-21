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https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vystavka-rabot-khudozhnikov-repatriantov-otkrylas-na-naberezhnoy-sukhuma-1039198523.html
Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума
Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума
На выставке представлено 25 картин восьми художников, потомков абхазских махаджиров. 21.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На площади перед Абхазским драматическим театром открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны. На выставке представлено 25 работ, они выполнены в различных техниках и стилях.День памяти жертв Кавказской войны отмечается ежегодно 21 мая. В этот день людей, вынужденных покинуть Родину, вспоминает не только Абхазия, но и представители абхазских диаспор по всему миру.В Сухуме запланирован ряд мероприятий - легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов", зажжение костра, высадка сосен на набережной и возложение цветов к памятнику Махаджирам.Память жертв Кавказской войны почтили и в Гудауте - в торжественной церемонии приняли участие представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html
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абхазия, махаджиры, сухум, новости

Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума

12:37 21.05.2022 (обновлено: 14:46 21.05.2022)
© SputnikНа набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов в честь памяти жертв Кавказской войны
На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов в честь памяти жертв Кавказской войны - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
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На выставке представлено 25 картин восьми художников, потомков абхазских махаджиров.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На площади перед Абхазским драматическим театром открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны.
На выставке представлено 25 работ, они выполнены в различных техниках и стилях.
"Техника в которой я работаю называется "микс", потому, что использую разные краски, акрил, маркер и другие. Это современное искусство - я рисую на листе магнолии, затем прикладываю ее к фотографии и получаются такие картины", - рассказал художник Кадир Тванба, приехавший в Абхазию из Турции.
День памяти жертв Кавказской войны отмечается ежегодно 21 мая. В этот день людей, вынужденных покинуть Родину, вспоминает не только Абхазия, но и представители абхазских диаспор по всему миру.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной Сухума открылась выставка картин репатриантов

В Сухуме запланирован ряд мероприятий - легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов", зажжение костра, высадка сосен на набережной и возложение цветов к памятнику Махаджирам.
Память жертв Кавказской войны почтили и в Гудауте - в торжественной церемонии приняли участие представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2022
В Абхазии
День памяти жертв Кавказской войны: к памятнику Махаджирам возложили цветы
10:32
В Абхазии
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