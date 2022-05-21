https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/vystavka-rabot-khudozhnikov-repatriantov-otkrylas-na-naberezhnoy-sukhuma-1039198523.html

Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума

Выставка работ художников-репатриантов открылась на набережной Сухума

На выставке представлено 25 картин восьми художников, потомков абхазских махаджиров. 21.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. На площади перед Абхазским драматическим театром открылась выставка картин художников-репатриантов, посвященная Дню памяти жертв Кавказской войны. На выставке представлено 25 работ, они выполнены в различных техниках и стилях.День памяти жертв Кавказской войны отмечается ежегодно 21 мая. В этот день людей, вынужденных покинуть Родину, вспоминает не только Абхазия, но и представители абхазских диаспор по всему миру.В Сухуме запланирован ряд мероприятий - легкоатлетический кросс "Большие забеги Нартов", зажжение костра, высадка сосен на набережной и возложение цветов к памятнику Махаджирам.Память жертв Кавказской войны почтили и в Гудауте - в торжественной церемонии приняли участие представители руководства района и сотрудники государственных учреждений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220521/den-pamyati-zhertv-kavkazskoy-voyny-k-pamyatniku-makhadzhiram-vozlozhili-tsvety-1039194322.html

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