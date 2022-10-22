https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/muzykanty-iz-abkhazii-vystupili-v-moskovskoy-konservatorii-1042193897.html

Музыканты из Абхазии выступили в Московской консерватории

Музыканты из Абхазии выступили в Московской консерватории

Концерт, в котором принимали участие солисты Абхазской государственной филармонии имени Раджена Гумба, состоялся в рамках культурной программы... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T14:17+0300

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт с участием музыкантов из Абхазии прошел в Рахманиновском зале Московской консерватории в пятницу, 21 октября. Об этом сообщил профессор консерватории, скрипач Виктор Абрамян-Эшба.На концерте выступили как опытные, так и начинающие артисты, студенты Московской государственной консерватории. Среди участников концерта солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия, Елена Хагба, лауреат международных премии скрипачка Мария Терзян-Хагба и дирижер Барас Куджба. Вела концерт заслуженная артистка Абхазии Эсма Джениа.По словам руководителя концерта Виктора Абрамян-Эшба, музыкальный вечер прошел замечательно.Для зрителей в этот вечер музыканты сыграли произведения не только русских и европейских, но и абхазских композиторов.Концерт состоялся в рамках культурной программы “Абхазия-Россия”. Поддержку оказали посольства Абхазии в России и Московской абхазской диаспоры. Виктор Абрамян-Эшба - профессор Московской консерватории, скрипач. Он внук абхазского революционера, видного государственного деятеля Ефрема Эшба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/pervyy-no-ne-posledniy-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-v-sukhume-1041988184.html

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