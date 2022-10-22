https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/muzykanty-iz-abkhazii-vystupili-v-moskovskoy-konservatorii-1042193897.html
Музыканты из Абхазии выступили в Московской консерватории
Музыканты из Абхазии выступили в Московской консерватории
Концерт, в котором принимали участие солисты Абхазской государственной филармонии имени Раджена Гумба, состоялся в рамках культурной программы... 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T14:17+0300
2022-10-22T14:17+0300
2022-10-22T14:17+0300
в абхазии
абхазия
россия
музыка
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/16/1042193708_0:141:1207:819_1920x0_80_0_0_0ac74cf52c99688d24529948220920bc.jpg
СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт с участием музыкантов из Абхазии прошел в Рахманиновском зале Московской консерватории в пятницу, 21 октября. Об этом сообщил профессор консерватории, скрипач Виктор Абрамян-Эшба.На концерте выступили как опытные, так и начинающие артисты, студенты Московской государственной консерватории. Среди участников концерта солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия, Елена Хагба, лауреат международных премии скрипачка Мария Терзян-Хагба и дирижер Барас Куджба. Вела концерт заслуженная артистка Абхазии Эсма Джениа.По словам руководителя концерта Виктора Абрамян-Эшба, музыкальный вечер прошел замечательно.Для зрителей в этот вечер музыканты сыграли произведения не только русских и европейских, но и абхазских композиторов.Концерт состоялся в рамках культурной программы “Абхазия-Россия”. Поддержку оказали посольства Абхазии в России и Московской абхазской диаспоры. Виктор Абрамян-Эшба - профессор Московской консерватории, скрипач. Он внук абхазского революционера, видного государственного деятеля Ефрема Эшба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/pervyy-no-ne-posledniy-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-v-sukhume-1041988184.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/16/1042193708_0:27:1207:932_1920x0_80_0_0_c0379dcadd65d201a4091651d2347b2b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, музыка, культура
абхазия, россия, музыка, культура
Музыканты из Абхазии выступили в Московской консерватории
Концерт, в котором принимали участие солисты Абхазской государственной филармонии имени Раджена Гумба, состоялся в рамках культурной программы “Абхазия-Россия”.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Концерт с участием музыкантов из Абхазии прошел в Рахманиновском зале Московской консерватории в пятницу, 21 октября. Об этом сообщил профессор консерватории, скрипач Виктор Абрамян-Эшба.
На концерте выступили как опытные, так и начинающие артисты, студенты Московской государственной консерватории. Среди участников концерта солистка Абхазской филармонии Нана Черкезия, Елена Хагба, лауреат международных премии скрипачка Мария Терзян-Хагба и дирижер Барас Куджба. Вела концерт заслуженная артистка Абхазии Эсма Джениа.
По словам руководителя концерта Виктора Абрамян-Эшба, музыкальный вечер прошел замечательно.
“Концерт прошел великолепно. Публика стоя приветствовала всех участников, замечательно воспринимала”, - подчеркнул он.
Для зрителей в этот вечер музыканты сыграли произведения не только русских и европейских, но и абхазских композиторов.
Концерт состоялся в рамках культурной программы “Абхазия-Россия”. Поддержку оказали посольства Абхазии в России и Московской абхазской диаспоры.
Виктор Абрамян-Эшба - профессор Московской консерватории, скрипач. Он внук абхазского революционера, видного государственного деятеля Ефрема Эшба.