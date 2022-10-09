Первый, но не последний: конкурс вокалистов Алисы Гицба прошел в Сухуме
22:49 09.10.2022 (обновлено: 22:59 09.10.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
© Sputnik / Леон Адлейба
В первом международном конкурсе вокалистов Алисы Гицба приняли участие 53 исполнителя.
СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом в абхазской Госфилармонии в воскресенье, 9 октября.
В конкурсе участвовало 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами этого культурного события.
Оперная дива Алиса Гицба, открывая гала-концерт, призналась, что заранее подготовила речь, но в итоге "читать по бумажке" передумала и будет говорить то, что лежит у нее на сердце.
"Я скажу от души. Знаете, я до последнего не верила, что все это реально. Если бы не ваша поддержка, наверное, ничего бы не получилось. Членам жюри предстояла непростая задача - выбрать из 53 человек 18 лучших. Но мы выбрали 19 человек. Представляете, насколько яркие представители российской вокальной школы приехали к нам, в Абхазию", - поделилась Гицба.
Она также выразила надежду на то, что конкурс станет ежегодным и количество его участников будет только расти.
Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа подчеркнула, что для нее стало неожиданностью большое количество желающих принять участие в конкурсе, так как он проводится в первый раз и у него еще нет богатой истории.
"Участники удивили и порадовали своими талантами. Мы уверены, что несмотря на распределение спецпризов, у каждого из вас есть замечательное будущее в каком-нибудь театре, филармонии и, я уверена, это будущее может быть связано непосредственно с Абхазской филармонией. Мы взяли вас на заметку", - сказала она.
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
© Sputnik / Леон Адлейба Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Гала-концерт Первого Международного конкурса вокалистов Алисы Гицба
Прежде чем приступить непосредственно к концертной программе, организаторы вручили всем конкурсантам дипломы и медали, а лауреаты первой, второй и третьей степеней к тому же получили кубки и специальные призы.
Лауреатами третьей степени стали Елизавета Аксанова и Кнарик Закарьян, которая также получила спецприз в виде сольного концерта в культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.
6 октября, 15:50
Лауреатами второй степени стали Елена Исаева и Анна Литвин, которую наградили специальным призом за лучшее исполнение произведений Чайковского – раритетным бюстом композитора от благотворительного Фонда фон Мекк, который занимается популяризацией творчества великого музыканта.
Лауреатом первой степени стал Ланс Леонард, которому Абхазская Госфилармония подарила возможность участвовать в ее проектах. Еще одним лауреатом первой степени жюри выбрали Надежду Гамаюн. В качестве спецприза она получила сертификат на сольный концерт в "Геликон-Опере".
Главный "трофей" конкурса, гран-при, достался вокалисту Алексей Юрковскому, которому также вручили сразу несколько спецпризов за лучшее исполнение произведений современного композитора – компакт диск с произведениями композитора и пианиста Сергея Чечетко, два билета на любой спектакль в театр "Геликон-Опера" и интервью в журнале "Музыкальная жизнь".
Гала-концерт открыл преподаватель высшей школы, магистр вокального искусства Максим Крылов, который исполнил абхазскую народную "Песнь о скале". Аккомпанировал артисту сводный симфонический оркестр России и Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна.
Также на сцену вышли сами вокалисты. Они исполнили классические произведения разных эпох и на разных языках.
Лауреат первой степени Надежда Гамаюн призналась, что рада столь высокой оценке, но места в конкурсах для никогда не были самыми важными в жизни.
"Кубки, дипломы – это все очень важно, но нас в ГИТИСе, прежде всего, учили думать о деле. Азарт появляется в процессе. Конечно, хочется чтобы оценили, но не могу сказать, что я об этом думаю в первую очередь", - отметила она.
Гамаюн добавила, что в республике она никогда раньше не бывала и на абхазской сцене выступала впервые. От выступления она испытала только положительные эмоции и призналась, что в полной мере прочувствовала теплый прием зрителей.
Народный артист Абхазии, дирижер Давид Терзян признался, что концертная программа ему стала известна меньше чем за сутки до мероприятия, так как жюри должно было определиться с лауреатами. К тому же, российские музыканты не смогли вовремя прибыть в Абхазию из-за задержки рейса. Но это не помешало оркестру успешно выступить и полноценно отработать материал.
"Задача дирижера заключается в том, чтобы оперативно собрать всех музыкантов, как "кубик Рубика". Нам предстояло познакомиться, узнать друг друга за четыре часа. И у нас получилось. С музыкантами из Москвы было комфортно работать. Они молодые и перспективные. Некоторые из них - студенты, но многие уже работают в "Геликон-Опера", - уточнил Терзян.
Автор проекта Алиса Гицба в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала, что идея проведения конкурса вокалистов именно в Абхазии появилась еще два года назад, но осуществить ее ей удалось только сейчас.
Этому предшествовали большой объем работы и преодоление многих проблем.
"Казалось, что этим проблемам нет конца и края. То пандемия помешала, то сейчас сложная политическая ситуация в мире. Мы все время откладывали, но в итоге решили, что дальше тянуть нельзя. Было непонятно, состоится ли вообще этот конкурс. Но когда стали поступать заявки и звонки, я поняла, что мы все это затеяли не зря", - сказала Гицба.
Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября.
Во время конкурсных прослушиваний состоялись мастер-классы членов жюри - известных музыкантов, композиторов и деятелей культуры.
Это первый в Абхазии конкурс академических певцов, который проводится при поддержке Правительства и Министерства культуры Абхазии.