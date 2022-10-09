https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/pervyy-no-ne-posledniy-konkurs-vokalistov-alisy-gitsba-zavershilsya-v-sukhume-1041988184.html

Первый, но не последний: конкурс вокалистов Алисы Гицба прошел в Сухуме

Первый, но не последний: конкурс вокалистов Алисы Гицба прошел в Сухуме

В первом международном конкурсе вокалистов Алисы Гицба приняли участие 53 исполнителя. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T22:49+0300

2022-10-09T22:49+0300

2022-10-09T22:59+0300

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СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба завершился гала-концертом в абхазской Госфилармонии в воскресенье, 9 октября.В конкурсе участвовало 53 исполнителя, 19 из которых стали лауреатами и дипломантами этого культурного события. Оперная дива Алиса Гицба, открывая гала-концерт, призналась, что заранее подготовила речь, но в итоге "читать по бумажке" передумала и будет говорить то, что лежит у нее на сердце. Она также выразила надежду на то, что конкурс станет ежегодным и количество его участников будет только расти. Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа подчеркнула, что для нее стало неожиданностью большое количество желающих принять участие в конкурсе, так как он проводится в первый раз и у него еще нет богатой истории. "Участники удивили и порадовали своими талантами. Мы уверены, что несмотря на распределение спецпризов, у каждого из вас есть замечательное будущее в каком-нибудь театре, филармонии и, я уверена, это будущее может быть связано непосредственно с Абхазской филармонией. Мы взяли вас на заметку", - сказала она. Прежде чем приступить непосредственно к концертной программе, организаторы вручили всем конкурсантам дипломы и медали, а лауреаты первой, второй и третьей степеней к тому же получили кубки и специальные призы. Лауреатами третьей степени стали Елизавета Аксанова и Кнарик Закарьян, которая также получила спецприз в виде сольного концерта в культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге. Лауреатами второй степени стали Елена Исаева и Анна Литвин, которую наградили специальным призом за лучшее исполнение произведений Чайковского – раритетным бюстом композитора от благотворительного Фонда фон Мекк, который занимается популяризацией творчества великого музыканта.Лауреатом первой степени стал Ланс Леонард, которому Абхазская Госфилармония подарила возможность участвовать в ее проектах. Еще одним лауреатом первой степени жюри выбрали Надежду Гамаюн. В качестве спецприза она получила сертификат на сольный концерт в "Геликон-Опере". Главный "трофей" конкурса, гран-при, достался вокалисту Алексей Юрковскому, которому также вручили сразу несколько спецпризов за лучшее исполнение произведений современного композитора – компакт диск с произведениями композитора и пианиста Сергея Чечетко, два билета на любой спектакль в театр "Геликон-Опера" и интервью в журнале "Музыкальная жизнь". Гала-концерт открыл преподаватель высшей школы, магистр вокального искусства Максим Крылов, который исполнил абхазскую народную "Песнь о скале". Аккомпанировал артисту сводный симфонический оркестр России и Государственный камерный оркестр Абхазии под управлением Народного артиста республики Давида Терзяна. Также на сцену вышли сами вокалисты. Они исполнили классические произведения разных эпох и на разных языках.Лауреат первой степени Надежда Гамаюн призналась, что рада столь высокой оценке, но места в конкурсах для никогда не были самыми важными в жизни. "Кубки, дипломы – это все очень важно, но нас в ГИТИСе, прежде всего, учили думать о деле. Азарт появляется в процессе. Конечно, хочется чтобы оценили, но не могу сказать, что я об этом думаю в первую очередь", - отметила она. Гамаюн добавила, что в республике она никогда раньше не бывала и на абхазской сцене выступала впервые. От выступления она испытала только положительные эмоции и призналась, что в полной мере прочувствовала теплый прием зрителей.Народный артист Абхазии, дирижер Давид Терзян признался, что концертная программа ему стала известна меньше чем за сутки до мероприятия, так как жюри должно было определиться с лауреатами. К тому же, российские музыканты не смогли вовремя прибыть в Абхазию из-за задержки рейса. Но это не помешало оркестру успешно выступить и полноценно отработать материал."Задача дирижера заключается в том, чтобы оперативно собрать всех музыкантов, как "кубик Рубика". Нам предстояло познакомиться, узнать друг друга за четыре часа. И у нас получилось. С музыкантами из Москвы было комфортно работать. Они молодые и перспективные. Некоторые из них - студенты, но многие уже работают в "Геликон-Опера", - уточнил Терзян. Автор проекта Алиса Гицба в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала, что идея проведения конкурса вокалистов именно в Абхазии появилась еще два года назад, но осуществить ее ей удалось только сейчас. Этому предшествовали большой объем работы и преодоление многих проблем."Казалось, что этим проблемам нет конца и края. То пандемия помешала, то сейчас сложная политическая ситуация в мире. Мы все время откладывали, но в итоге решили, что дальше тянуть нельзя. Было непонятно, состоится ли вообще этот конкурс. Но когда стали поступать заявки и звонки, я поняла, что мы все это затеяли не зря", - сказала Гицба. Первый международный конкурс вокалистов Заслуженной артистки России, Народной артистки Абхазии, солистки Московского театра Геликон-опера Алисы Гицба прошел в Сухуме с 6 по 9 октября. Во время конкурсных прослушиваний состоялись мастер-классы членов жюри - известных музыкантов, композиторов и деятелей культуры.Это первый в Абхазии конкурс академических певцов, который проводится при поддержке Правительства и Министерства культуры Абхазии.

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