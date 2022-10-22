https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sukhum-voshel-v-pyaterku-luchshikh-byudzhetnykh-mest-dlya-vstrechi-novogo-goda-1042188652.html

Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года

Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года

По популярности Сухум оставил далеко позади российскую столицу, Москву, и даже соседний Сочи. 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T09:54+0300

2022-10-22T09:54+0300

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние праздники, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Сухум стал единственным зарубежным направлением в списке, он замыкает пятерку лидеров. Помимо абхазской столицы, самыми популярными городами стали Пятигорск, Тюмень, Тула и Калининград.Самыми бюджетными направлениями стали Пятигорск и Тюмень, в среднем, аренда жилья в этих городах может обойтись путешественникам дешевле трех тысяч рублей в сутки.Самыми же дорогими городами стали Нижний Новгород и Москва - ночь там в среднем стоит от четырех с половиной тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/gagra-popala-v-top-10-gorodov-dlya-osennikh-romanticheskikh-puteshestviy-1042123041.html

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