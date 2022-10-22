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Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года
Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года
По популярности Сухум оставил далеко позади российскую столицу, Москву, и даже соседний Сочи. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T09:54+0300
2022-10-22T09:54+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние праздники, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Сухум стал единственным зарубежным направлением в списке, он замыкает пятерку лидеров. Помимо абхазской столицы, самыми популярными городами стали Пятигорск, Тюмень, Тула и Калининград.Самыми бюджетными направлениями стали Пятигорск и Тюмень, в среднем, аренда жилья в этих городах может обойтись путешественникам дешевле трех тысяч рублей в сутки.Самыми же дорогими городами стали Нижний Новгород и Москва - ночь там в среднем стоит от четырех с половиной тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/gagra-popala-v-top-10-gorodov-dlya-osennikh-romanticheskikh-puteshestviy-1042123041.html
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абхазия, новости, отдых в абхазии, сухум
абхазия, новости, отдых в абхазии, сухум
Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года
По популярности Сухум оставил далеко позади российскую столицу, Москву, и даже соседний Сочи.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik.
Столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние праздники, сообщает
российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Сухум стал единственным зарубежным направлением в списке, он замыкает пятерку лидеров. Помимо абхазской столицы, самыми популярными городами стали Пятигорск, Тюмень, Тула и Калининград.
Десять направлений, где можно недорого встретить Новый год:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность отдыха
Пятигорск
2786 рублей
5 ночей
Тюмень
2915 рублей
5 ночей
Тула
3232 рубля
4 ночи
Калининград
3266 рублей
6 ночей
Сухум
3450 рублей
5 ночей
Мурманск
3575 рублей
4 ночи
Нижний Новгород
4505 рублей
3 ночи
Москва
4185 рублей
4 ночи
Сочи
4349 рублей
5 ночей
Казань
4519 рублей
4 ночи
Самыми бюджетными направлениями стали Пятигорск и Тюмень, в среднем, аренда жилья в этих городах может обойтись путешественникам дешевле трех тысяч рублей в сутки.
Самыми же дорогими городами стали Нижний Новгород и Москва - ночь там в среднем стоит от четырех с половиной тысяч рублей.