Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/sukhum-voshel-v-pyaterku-luchshikh-byudzhetnykh-mest-dlya-vstrechi-novogo-goda-1042188652.html
Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года
Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года
По популярности Сухум оставил далеко позади российскую столицу, Москву, и даже соседний Сочи. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T09:54+0300
2022-10-22T09:54+0300
в абхазии
абхазия
новости
отдых в абхазии
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_102b023ab009ccec09855c7a2df26d5e.jpg
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние праздники, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.Сухум стал единственным зарубежным направлением в списке, он замыкает пятерку лидеров. Помимо абхазской столицы, самыми популярными городами стали Пятигорск, Тюмень, Тула и Калининград.Самыми бюджетными направлениями стали Пятигорск и Тюмень, в среднем, аренда жилья в этих городах может обойтись путешественникам дешевле трех тысяч рублей в сутки.Самыми же дорогими городами стали Нижний Новгород и Москва - ночь там в среднем стоит от четырех с половиной тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/gagra-popala-v-top-10-gorodov-dlya-osennikh-romanticheskikh-puteshestviy-1042123041.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1c/1036953228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d08a643d65a431b3d8103d80aff7303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, отдых в абхазии, сухум
абхазия, новости, отдых в абхазии, сухум

Сухум вошел в пятерку лучших бюджетных мест для встречи Нового года

09:54 22.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогодние украшения Сухумской елки
Новогодние украшения Сухумской елки - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
По популярности Сухум оставил далеко позади российскую столицу, Москву, и даже соседний Сочи.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Столица Абхазии вошла в топ-5 лучших мест, в которых можно недорого отдохнуть в новогодние праздники, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Сухум стал единственным зарубежным направлением в списке, он замыкает пятерку лидеров. Помимо абхазской столицы, самыми популярными городами стали Пятигорск, Тюмень, Тула и Калининград.
Десять направлений, где можно недорого встретить Новый год:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность отдыха

Пятигорск

2786 рублей

5 ночей

Тюмень

2915 рублей

5 ночей

Тула

3232 рубля

4 ночи

Калининград

3266 рублей

6 ночей

Сухум

3450 рублей

5 ночей

Мурманск

3575 рублей

4 ночи

Нижний Новгород

4505 рублей

3 ночи

Москва

4185 рублей

4 ночи

Сочи

4349 рублей

5 ночей

Казань

4519 рублей

4 ночи

Самыми бюджетными направлениями стали Пятигорск и Тюмень, в среднем, аренда жилья в этих городах может обойтись путешественникам дешевле трех тысяч рублей в сутки.
Самыми же дорогими городами стали Нижний Новгород и Москва - ночь там в среднем стоит от четырех с половиной тысяч рублей.
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2022
В Абхазии
Гагра попала в топ-10 городов для осенних романтических путешествий
19 октября, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0