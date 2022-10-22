https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/vazhnee-chem-ukraina-v-ssha-ozvuchili-novye-tseli-protivostoyaniya-s-rossiey-1042193441.html

Важнее, чем Украина: в США озвучили новые цели противостояния с Россией

Важнее, чем Украина: в США озвучили новые цели противостояния с Россией

Американцы готовятся открыть еще один фронт против России. В сенате заявили, что глобальное потепление превращает Арктику в потенциальный центр конфликта с... 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T13:28+0300

2022-10-22T13:28+0300

2022-10-22T13:28+0300

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Поэтому Пентагон усиливает присутствие в регионе. Правда, не без проблем. О новой точке противостояния для РИА Новости написал Андрей Коц.Милитаризация АрктикиАрктику в последнее время в США вспоминают часто. В середине октября Белый дом опубликовал скорректированную национальную стратегию по этому региону. Там говорится о "серьезном беспокойстве" из-за России и Китая. Москву и Пекин надо сдерживать — военными средствами. И наращивать собственный потенциал.Вашингтон в долгу не остался. Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что Арктический совет, в котором состоит и Москва, может работать и без русских. И обвинил Кремль в "испытаниях новых опасных систем"."За последние несколько лет Москва инвестировала миллиарды долларов в милитаризацию региона, строила и модернизировала базы, расширяла свой флот", — констатировал чиновник."Лишь один ледокол"У США возможностей по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике довольно мало. К тому же конкуренция за регион и его ресурсы с каждым годом обостряется — помимо России, в соперниках еще Канада, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания."Наше главное преимущество — крупный флот. У американцев в строю — один-единственный исправный ледокол, который давно надо было списать", — поясняет политолог Андрей Суздальцев.В Вашингтоне, продолжает эксперт, сильно раздражены тем, что Россия имеет полное право минимум на треть полезных ископаемых в регионе. Это веское основание для вооруженного конфликта. Поводом, например, может послужить попытка американских кораблей пройти по Северному морскому пути без разрешения Москвы.Правда, случится это, прогнозирует специалист, не раньше 2025-го. Пентагон пока "прощупывает почву". Так, в мае 2020-го ударная группа ВМС США — три эсминца — впервые после холодной войны вошла в Баренцево море.Тогда же президент Дональд Трамп призвал создать флот ледоколов. Сенат выделил на это деньги. К 2024-му на воду спустят головной корабль, чуть позже — еще пять, меньшего класса.Корабли для СевераРоссия внимательно следит за действиями США в Арктике. Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил "нарастание негативных тенденций" в "военно-политической обстановке".Москва готовится к разным сценариям. Недавно в Североморск вернулся с учений отряд вымпелов во главе с БПК "Адмирал Левченко", прошедший от Баренцева до Восточно-Сибирского моря.Кроме того, в последние годы восстановили около 50 военных объектов в Заполярье, заброшенных после распада СССР. Там снова разместили войска и вооружения.В январе этого года в строй вошел второй корабль серии — "Сибирь". "Атомфлот" рассчитывает еще на три судна этого проекта: "Урал", "Якутия", "Чукотка".Именно атомные ледоколы — залог успеха любого военного и гражданского строительства в регионе. Помимо "Арктики" и "Сибири", у России есть два судна с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два ледокола с однореакторной установкой мощностью около 50 тысяч лошадиных сил ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз "Севморпуть" с реакторной установкой мощностью 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. В резерве — ледокол "Советский Союз".А еще имеются дизель-электрические — например, современный "Илья Муромец", эксплуатируемый с 2017-го. Способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо сопровождения, может доставлять грузы для арктической группировки войск.Проект предусматривает и монтаж бортового вооружения, в частности корабельных скорострельных артиллерийских установок АК-630, АК-230, АК-306. Ледокол несложно превратить в ударный боевой корабль, достаточно оснастить противокорабельными ракетами. Второй ледокол проекта — "Евпатий Коловрат" — планируют достроить в 2023-м.Россия располагает крупнейшим ледокольным флотом в мире и наиболее развитой военной инфраструктурой в Арктике. Бросить вызов сейчас в США вряд ли решатся. Но чем сильнее в регионе тает лед, тем быстрее растут аппетиты Вашингтона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220721/puti-nazad-net-u-rossii-khotyat-otobrat-arktiku-1040395595.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220117/povorot-na-sever-rossiya-otkazalas-vybirat-mezhdu-zapadom-i-vostokom-1037165601.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211013/uchenye-predupredili-chem-arktika-ugrozhaet-chelovechestvu--1035838352.html

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