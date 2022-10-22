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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/vs-rossii-unichtozhili-tsekha-na-kotorykh-proizvodilis-zapchasti-dlya-ukrainskikh-raket-neptun-1042194923.html
ВС России уничтожили цеха, на которых производились запчасти для украинских ракет "Нептун"
ВС России уничтожили цеха, на которых производились запчасти для украинских ракет "Нептун"
Части противокорабельных ракет "Нептун" производились на заводе "Коммунар" в Харькове. 22.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-22T17:34+0300
2022-10-22T17:34+0300
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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по цехам оборонного предприятия "Коммунар", на котором производились головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", сообщает Минобороны России.На Южно-донецком направлении огнем российской артиллерии были рассеяны две ротные тактические группы ВСУ, их потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны российских войск, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и три склада боеприпасов.◽Также в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр".Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29, а средствами ПВО - шесть беспилотников. Также перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Смерч" и три американские противорадиолокационные ракеты "HARM".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/svo-operativnaya-obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1042188068.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/sredstva-pvo-rossii-sbili-33-snaryada-himars-za-sutki--1042184179.html
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министерство обороны рф, новости, россия, украина, донбасс
министерство обороны рф, новости, россия, украина, донбасс

ВС России уничтожили цеха, на которых производились запчасти для украинских ракет "Нептун"

17:34 22.10.2022
© Sputnik / Виталий Невар / Перейти в фотобанкОтправка мобилизованных в зону СВО с аэродрома Чкаловск в Калининграде
Отправка мобилизованных в зону СВО с аэродрома Чкаловск в Калининграде - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2022
© Sputnik / Виталий Невар
/
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Части противокорабельных ракет "Нептун" производились на заводе "Коммунар" в Харькове.
СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по цехам оборонного предприятия "Коммунар", на котором производились головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", сообщает Минобороны России.
На Купянском направлении была отражена атака ВСУ, уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля. Атаки украинских войск были отражены и на Красно-Лиманском направлении - там уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-донецком направлении огнем российской артиллерии были рассеяны две ротные тактические группы ВСУ, их потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны российских войск, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и три склада боеприпасов.◽
Запорожский добровольческий батальон имени Судоплатова - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2022
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Также в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр".
Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29, а средствами ПВО - шесть беспилотников. Также перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Смерч" и три американские противорадиолокационные ракеты "HARM".
Ударные системы HIMARS - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2022
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Вчера, 16:42
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