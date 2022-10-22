https://sputnik-abkhazia.ru/20221022/vs-rossii-unichtozhili-tsekha-na-kotorykh-proizvodilis-zapchasti-dlya-ukrainskikh-raket-neptun-1042194923.html

ВС России уничтожили цеха, на которых производились запчасти для украинских ракет "Нептун"

ВС России уничтожили цеха, на которых производились запчасти для украинских ракет "Нептун"

Части противокорабельных ракет "Нептун" производились на заводе "Коммунар" в Харькове. 22.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-22T17:34+0300

2022-10-22T17:34+0300

2022-10-22T17:34+0300

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СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по цехам оборонного предприятия "Коммунар", на котором производились головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", сообщает Минобороны России.На Южно-донецком направлении огнем российской артиллерии были рассеяны две ротные тактические группы ВСУ, их потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли неудачную попытку прорыва обороны российских войск, но были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, два склада вооружения и военной техники, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ "Днепр" и три склада боеприпасов.◽Также в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВСУ "Днепр".Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29, а средствами ПВО - шесть беспилотников. Также перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Смерч" и три американские противорадиолокационные ракеты "HARM".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/svo-operativnaya-obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1042188068.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/sredstva-pvo-rossii-sbili-33-snaryada-himars-za-sutki--1042184179.html

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