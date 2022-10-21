https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/sredstva-pvo-rossii-sbili-33-snaryada-himars-za-sutki--1042184179.html

Средства ПВО России сбили 33 снаряда HIMARS за сутки

Средства ПВО России сбили 33 снаряда HIMARS за сутки

Также были сбиты две противорадиолокационные ракеты "HARM" и шесть украинских дронов. 21.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-21T16:42+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 33 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и две ракеты HARM в Херсонской области и ЛНР, сообщает Министерство обороны России.Также в в районах населенных пунктов Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Скадовск, Высокое Херсонской области и Каховской ГЭС были сбиты шесть украинских дронов.На Красно-Лиманском направлении ВС России сорвали очередную попытку украинских сил форсировать реку Жеребец, уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.На Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления украинских подразделений и предотвратили попытки проникновения диверсионных групп в темное время суток в тыловые районы. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Сообщается также, что высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России за сутки поражены три пункта управления, 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники. Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2302 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5939 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3513 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6685 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221020/rossiyskie-voyska-nanesli-porazhenie-ukrainskoy-bataree-rszo-olkha-v-kharkovskoy-oblasti-1042158059.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-nad-khersonskoy-oblastyu-1042145823.html

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