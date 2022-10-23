https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chelovek-pogib-v-rezultate-terakta-v-khersonskoy-oblasti-1042205213.html

Человек погиб в результате теракта в Херсонской области

Человек погиб в результате теракта в Херсонской области

В результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T16:48+0300

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Человек погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.Также в результате взрыва пострадали три человека.Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо заявлял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.Власти области еще раз призвали жителей покинуть правый берег Днепра из-за опасности терактов со стороны ВСУ. Организована перевозка мирных граждан на левобережье Днепра, сейчас для этого задействован дополнительный транспорт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/chetyre-cheloveka-pogibli-posle-udara-vsu-po-pereprave-v-khersone-1042172972.html

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