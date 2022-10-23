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Человек погиб в результате теракта в Херсонской области
Человек погиб в результате теракта в Херсонской области
В результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Человек погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.Также в результате взрыва пострадали три человека.Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо заявлял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.Власти области еще раз призвали жителей покинуть правый берег Днепра из-за опасности терактов со стороны ВСУ. Организована перевозка мирных граждан на левобережье Днепра, сейчас для этого задействован дополнительный транспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/chetyre-cheloveka-pogibli-posle-udara-vsu-po-pereprave-v-khersone-1042172972.html
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россия, в мире, новости

Человек погиб в результате теракта в Херсонской области

16:48 23.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин осмотрел новый корпус ГКБ №40 в Коммунарке
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел новый корпус ГКБ №40 в Коммунарке - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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В результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне один человек погиб, трое пострадали.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Человек погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
"Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль" — сказал Стремоусов.
Также в результате взрыва пострадали три человека.
Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо заявлял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
Власти области еще раз призвали жителей покинуть правый берег Днепра из-за опасности терактов со стороны ВСУ. Организована перевозка мирных граждан на левобережье Днепра, сейчас для этого задействован дополнительный транспорт.
Понтонная переправа в Херсоне - Sputnik Абхазия, 1920, 21.10.2022
Четыре человека погибли после удара ВСУ по переправе в Херсоне
21 октября, 09:00
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