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Человек погиб в результате теракта в Херсонской области
Человек погиб в результате теракта в Херсонской области
В результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T16:48+0300
2022-10-23T16:48+0300
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Человек погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.Также в результате взрыва пострадали три человека.Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо заявлял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.Власти области еще раз призвали жителей покинуть правый берег Днепра из-за опасности терактов со стороны ВСУ. Организована перевозка мирных граждан на левобережье Днепра, сейчас для этого задействован дополнительный транспорт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221021/chetyre-cheloveka-pogibli-posle-udara-vsu-po-pereprave-v-khersone-1042172972.html
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Человек погиб в результате теракта в Херсонской области
В результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне один человек погиб, трое пострадали.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Человек погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
"Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль" — сказал Стремоусов.
Также в результате взрыва пострадали три человека.
Ранее врио губернатора области Владимир Сальдо заявлял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления.
Власти области еще раз призвали жителей покинуть правый берег Днепра из-за опасности терактов со стороны ВСУ. Организована перевозка мирных граждан на левобережье Днепра, сейчас для этого задействован дополнительный транспорт.