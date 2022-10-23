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Дополнительное время: Смыр о международном турнире по боксу в Абхазии
Дополнительное время: Смыр о международном турнире по боксу в Абхазии
Тренер по боксу Саид Смыр в программе "Дополнительное время" подвел итоги XXVIII Международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T18:31+0300
2022-10-23T18:31+0300
2022-10-23T18:31+0300
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Дополнительное время: Смыр о Международном турнире по боксу в Абхазии
Дополнительное время: Смыр о Международном турнире по боксу в Абхазии
В начале октября Абхазии проходил XXVIII Международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов России. Абхазские боксеры успешно выступили на этих соревнования."Куда бы мы не приехали в Россию, про этот турнир начинаем разговаривать, все уже в курсе: "Мы у вас были в гостях". Это люди - заслуженные тренеры России, чьи ученики - чемпионы мира, участники Олимпийских игр. Про этот турнир знают все. После войны начали этот турнир проводить. Наши ребята молодцы. У нас есть дети, которые показали результат, провели хорошие бои. Есть победители, есть призеры, есть финалисты", - сказал Смыр. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, бокс, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, бокс, аудио
Дополнительное время: Смыр о международном турнире по боксу в Абхазии
Тренер по боксу Саид Смыр в программе "Дополнительное время" подвел итоги XXVIII Международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб.
В начале октября Абхазии проходил XXVIII Международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов России. Абхазские боксеры успешно выступили на этих соревнования.
"Куда бы мы не приехали в Россию, про этот турнир начинаем разговаривать, все уже в курсе: "Мы у вас были в гостях". Это люди - заслуженные тренеры России, чьи ученики - чемпионы мира, участники Олимпийских игр. Про этот турнир знают все. После войны начали этот турнир проводить. Наши ребята молодцы. У нас есть дети, которые показали результат, провели хорошие бои. Есть победители, есть призеры, есть финалисты", - сказал Смыр.
Подробности слушайте в аудиофайле.