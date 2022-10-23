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Дополнительное время: Смыр о международном турнире по боксу в Абхазии

Дополнительное время: Смыр о международном турнире по боксу в Абхазии

Тренер по боксу Саид Смыр в программе "Дополнительное время" подвел итоги XXVIII Международного турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T18:31+0300

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Дополнительное время: Смыр о Международном турнире по боксу в Абхазии Дополнительное время: Смыр о Международном турнире по боксу в Абхазии

В начале октября Абхазии проходил XXVIII Международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Георгия Блаб. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из Абхазии и регионов России. Абхазские боксеры успешно выступили на этих соревнования."Куда бы мы не приехали в Россию, про этот турнир начинаем разговаривать, все уже в курсе: "Мы у вас были в гостях". Это люди - заслуженные тренеры России, чьи ученики - чемпионы мира, участники Олимпийских игр. Про этот турнир знают все. После войны начали этот турнир проводить. Наши ребята молодцы. У нас есть дети, которые показали результат, провели хорошие бои. Есть победители, есть призеры, есть финалисты", - сказал Смыр. Подробности слушайте в аудиофайле.

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