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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 октября

погода Черноморского побережья Абхазии, по-прежнему будет находиться под влиянием активной фронтальной зоны, и перепады атмосферного давления. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T17:20+0300

2022-10-23T17:20+0300

2022-10-23T17:20+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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