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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 октября
погода Черноморского побережья Абхазии, по-прежнему будет находиться под влиянием активной фронтальной зоны, и перепады атмосферного давления. 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T17:20+0300
2022-10-23T17:20+0300
2022-10-23T17:20+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 октября
погода Черноморского побережья Абхазии, по-прежнему будет находиться под влиянием активной фронтальной зоны, и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В понедельник, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности и продолжительности, гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды умеренное и слабое, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.