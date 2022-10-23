https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/samolet-upal-na-zhiloy-dom-v-irkutske-1042203925.html

Самолет упал на жилой дом в Иркутске

Самолет упал на жилой дом в Иркутске

Сообщается, что самолет Су-30 выполнял испытательный полет без боекомплекта. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T14:50+0300

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россия

новости

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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Самолет Су-30 упал на жилой дом в частном секторе в Иркутске, сообщил в своем Telegram-канале глава области Игорь Кобзев. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано.Также при падении была повреждена гражданская инфраструктура - без света остались 150 домов. Прокуратура области проводит проверку по факту катастрофы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/chislo-pogibshikh-v-eyske-posle-padeniya-su-34-uvelichilos-do-14-chelovek-1042118325.html

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