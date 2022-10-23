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Съемки фильма "Последняя цена" завершились в Абхазии

Съемки фильма "Последняя цена" завершились в Абхазии

Премьера картины киностудии "Ленфильм" запланирована на 2023 года. 23.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Съемки картины "Последняя цена" киностудии "Ленфильм" завершились в Абхазии, рассказал ведущему радио Sputnik режиссер фильма Наур Гармелия."Премьера запланирована на 2023 год. Точной даты пока нет. Впереди ждут монтаж, цветокоррекция в студии "Ленфильма". Думаю, что эту задачу мы выполним уже к концу года", - сказал Гармелия.Гармелия также выступил в качестве сценариста. По его словам, некоторые детали сюжета менялись во ходе рабочего процесса, но серьезных затруднений в процессе съемок не возникло.Актерский состав состоял из артистов Абхазского драматического театра и РУСДРАМа, еще четыре актера были приглашены из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/takie-obstoyatelstva-garmeliya-i-logua-o-semkakh-lenfilmom-kino-v-abkhazii--1041410800.html

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