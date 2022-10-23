https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/shoygu-obsudil-vozmozhnost-ispolzovaniya-kievom-gryaznoy-bomby-s-inostrannymi-kollegami-1042206412.html

Шойгу обсудил возможность использования Киевом "грязной бомбы" с иностранными коллегами

Шойгу обсудил возможность использования Киевом "грязной бомбы" с иностранными коллегами

Источники РИА Новости сообщали, что работы над "грязной бомбой" находятся на завершающей стадии, а компоненты ядерного оружия Киеву могла передать... 23.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-23T18:00+0300

2022-10-23T18:00+0300

2022-10-23T18:00+0300

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036235703_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_021ed2ac47efb5804a76e786e1457f3c.jpg

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил возможность использования Украиной "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами, сообщает Министерство обороны России.Сообщается, что Шойгу обсудил с ними "ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации"."Грязная бомба" - это маломощный ядерный боеприпас, состоящий из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При взрыве он может заразить радиацией большую площадь.Ранее сообщалось, что Киев хочет устроить провокацию на Украине с применением "грязной бомбы" для того, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chelovek-pogib-v-rezultate-terakta-v-khersonskoy-oblasti-1042205213.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сергей шойгу, министерство обороны рф, новости