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Шойгу обсудил возможность использования Киевом "грязной бомбы" с иностранными коллегами
Шойгу обсудил возможность использования Киевом "грязной бомбы" с иностранными коллегами
Источники РИА Новости сообщали, что работы над "грязной бомбой" находятся на завершающей стадии, а компоненты ядерного оружия Киеву могла передать... 23.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-23T18:00+0300
2022-10-23T18:00+0300
2022-10-23T18:00+0300
сергей шойгу
министерство обороны рф
новости
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СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил возможность использования Украиной "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами, сообщает Министерство обороны России.Сообщается, что Шойгу обсудил с ними "ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации"."Грязная бомба" - это маломощный ядерный боеприпас, состоящий из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При взрыве он может заразить радиацией большую площадь.Ранее сообщалось, что Киев хочет устроить провокацию на Украине с применением "грязной бомбы" для того, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221023/chelovek-pogib-v-rezultate-terakta-v-khersonskoy-oblasti-1042205213.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости
сергей шойгу, министерство обороны рф, новости
Шойгу обсудил возможность использования Киевом "грязной бомбы" с иностранными коллегами
Источники РИА Новости сообщали, что работы над "грязной бомбой" находятся на завершающей стадии, а компоненты ядерного оружия Киеву могла передать Великобритания.
СУХУМ, 23 окт - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил возможность использования Украиной "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами, сообщает Министерство обороны России.
За сегодняшний день Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с британским министром Беном Уоллесом, турецкими министром Хулуси Акаром и французским министром Себастьяном Лекорню.
Сообщается, что Шойгу обсудил с ними "ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации".
"Грязная бомба" - это маломощный ядерный боеприпас, состоящий из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При взрыве он может заразить радиацией большую площадь.
Ранее сообщалось, что Киев хочет устроить провокацию на Украине с применением "грязной бомбы" для того, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.